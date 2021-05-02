Robinson Ziya dedenin adası baharla birlikte yeşile büründü

Robinson Ziya lakabıyla tanınan 82 yaşındaki Ziya Abay’ın, Tunceli ile Elazığ arasında Keban Baraj Gölü havzasının ortasında bulunan adası baharla birlikte yeşile büründü. Kuraklık nedeniyle yarım adaya dönen adasındaki 4 bin ağacı kovalarla sulayan Abay, "Zor oluyor ama sevgi başkadır" dedi. Ağaçlarla ilgilenmenin kendisini güçlendirdiğini belirten Robinson Ziya dede, herkesin ağaç dikmesini istedi.

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İHA 02.05.2021 - 12:41

Eskişehir'de eşini kaybettikten sonra memleketi Tunceli'nin Pertek ilçesine dönen 82 yaşındaki Ziya Abay, 2005 yılında Elazığ ile Tunceli arasında Pertek ilçesi sınırlarında Keban Baraj Gölü Havzası'nda kalan bir adayı keşfederek yerleşti.

Yerleştiği 80 dönümlük adaya bu güne kadar 4 binden fazla ağaç dikti. Yaptığı sulama havuzu ile fidanlarını büyütüp adayı ayrı bir görüntüye kavuşturan Ziya Abay, şimdiler de ise su motorunun bozulmasından dolayı kova ile su taşıyarak diktiği fidanlarını suluyor.

Abay, kuraklıkla birlikte baraj gölünde sular çekilmesiyle yarım adaya dönen adasına yürüyerek ulaşıyor.

Öte yandan Abay, 17 günlük tam kapanmada aldığı özel izinle birlikte gününün büyük bir bölümünü ‘Huzur Adam' dediği adasında geçiriyor.

“AĞAÇLARA BAKIYORUM, UMUTLANIYORUM” Baharın geldiğini belirten Ziya Abay, “Güller açtı, bülbül yerinden uçtu. Ağaçlara bakıyorum, umutlanıyorum" dedi.

"Onlarla ilgilenince zevk alıyorum" diyen Abay, "Hep onlarla uğraşıyorum. Onları çok seviyorum. Her taraf yeşillendi. Ağaçlara bakınca gençleşiyorum" ifadelerini kullandı.

"SEN ÖLME DİYORLAR" Robinson Ziya dede, "Onlarla ilgilenince güçleniyorum, kafamda bir şey kalmıyor. Beni ağaçlar çekiyor. Bende onlarla ilgileniyorum. Sen ölme diyorlar. Sen ölünce bize kimse bakmaz diyorlar" şeklinde konuştu.

Abay, konuşmasının devamında şunları söyledi: "Onlar canlı her şeyi biliyor. Ama biz farkında değiliz. Ben bir ağaca kızdığım zaman o ağaç soluyor. İyi davranınca da o ağaç gülüyor"

"ZOR OLUYOR AMA SEVGİ BAŞKADIR" "Sulama yapıyorum. Motor arıza yaptı. Birkaç gün sonra yapılır, sulamaya başlarım ve onlarda özgür olur" diyen Abay, "Suyu kovayla ağaçlara veriyorum. Zor oluyor ama sevgi başkadır. Kovayla da versem yorulmuyorum” dedi.

"SUÇ HEP İNSAN OĞLUNDADIR" Yağmurların yağmadığını aktaran Abay, “Su şimdi biraz yükselmeye başladı. Ama kuralık gidiyor. Suç hep insan oğlundadır" dedi.

Abay, "İklimleri bozuyor, bu hastalığı neden olanlarda insanlardır. Çünkü doğa ile uğraşıyorlar, doğa da ters tepki yapıyor" şeklinde konuştu.

"HERKES AĞAÇ DİKSİN. İSTEDİĞİM BUDUR" "Doğaya karışmamak lazım" diyen Abay, "Herkes ağaç diksin. İstediğim budur" ifadelerini kullandı.

Abay, şunları kaydetti: "Elinden geldiği kadar ağaç diksin. Ağaçlar iklimleri değiştirir. Cumhurbaşkanımız da zaten ilgileniyor ve dikiyor. Ona da teşekkür ediyorum"

"4 binden fazla ağacım var. Artık unutuyorum. Çünkü her zaman dikiyorum ve unutuyorum"

"4 bin kesin ama fazlası da vardır. Onlar kurumasın diye mücadele veriyorum"

"Onları yaşatmak ve çoğaltmak istiyorum. Ben onların sayesinde çok mutluyum. Çünkü başka bir şey düşünmüyorum. Hep onları düşünüyorum"

İşte Robinson Ziya dede ve bahçesinden görüntüler...

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