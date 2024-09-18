Roblox erişim engelinde son durum: Roblox ne zaman açılacak?
Roblox'a geçtiğimiz Ağustos ayının ilk haftasında BTK'nın kararıyla Türkiye'de erişim yasağı getirilmişti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuyla ilgili, "Unutulmamalıdır ki Türkiye Cumhuriyeti, bir hukuk devletidir. Devletimiz, Anayasamıza göre çocuklarımızın korunmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür" açıklamasında bulunmuştu. Peki, Roblox ne zaman açılacak?
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) kararıyla Türkiye'de erişime engellenen Roblox, Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararına itiraz edildiğini ve kullanıcıların güvenliği için yerel yetkililerle iş birliği yaptıklarını açıkladı. İşte, Roblox erişim engelinde son durum...