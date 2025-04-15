Roblox erişim yasağında son durum: Roblox ne zaman açılacak? Bakan Uraloğlu açıkladı
Roblox erişim yasağında son durum, sosyal medyada oyunun takipçileri tarafından sorgulanmaya devam ediyor. 80 milyona yakın kullanıcısı bulunan Roblox oyununa, Adana 6. Sulh Ceza Hakimliğince çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması nedeniyle erişim engeli getirilmişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sevilen oyun platformu Roblox ile ilgili yeni açıklamada bulundu. Peki, Roblox ne zaman açılacak? İşte Roblox erişim yasağında son durum.
80 milyona yakın oyuncusu bulunan Roblox'un ne zaman açılacağıyla ilgili tarih araştırmaları sürüyor. Sanal ortamlarda işlenen suçlar dolayısıyla BTK tarafından kapatılan Roblox'un açılıp açılmayacağı merak ediliyor. Peki, Roblox ne zaman açılacak? İşte Roblox erişim yasağında son durum.