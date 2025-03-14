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Roblox erişime açılacak mı, ne zaman açılacak? Bakan Uraloğlu'ndan yeni açıklama

Çevrimiçi oyun platformu olan Roblox'un açılacağı tarih, oyunu oynayan binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması tespiti üzerine Türkiye'de erişime kapatılan Roblox'la ilgili Bakan Uraloğlu yeni açıklamalarda bulundu. Peki, Roblox açılacak mı?

Roblox erişime açılacak mı, ne zaman açılacak? Bakan Uraloğlu'ndan yeni açıklama - 1

Roblox'un açılıp açılmayacağıyla ilgili son haberler yakından takip edilmeye devam ediyor. Günlük yaklaşık 80 milyon kullanıcısı bulunan oyun platformu Roblox'ta erişim engeli sürüyor. Bakan Uraloğlu, Roblox'a erişim yasağıyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. İşte ayrıntılar.

TÜRKİYE HABERLERİ

Roblox erişime açılacak mı, ne zaman açılacak? Bakan Uraloğlu'ndan yeni açıklama - 2

ROBLOX AÇILACAK MI?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, NTV özel yayınında erişime kapalı olan Roblox ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

Bakan Uraloğlu açıklamasında, "Roblox ve Discord için görüşmeler devam ediyor, mahkeme kararıyla kapatıldıkları için yeni bir mahkeme kararıyla açılmaları söz konusu. Mahkeme kararı alındıktan sonra biz de gereğini yapacağız." dedi.

Roblox erişime açılacak mı, ne zaman açılacak? Bakan Uraloğlu'ndan yeni açıklama - 3

ROBLOX NEDEN KAPALI?

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosu, çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması tespiti üzerine www.roblox.com/tr internet sitesi ve uygulama marketlerindeki linklerine erişimin engellenmesine karar verilmesini talep etti.

Talebi ele alan Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği, sunulan dilekçe ve belirtilen internet adresleriyle ilgili araştırma tutanaklarının inceledi.

Hakimlik, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un, "Yaşam hakkı, kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması gibi sebeplerinden birine bağlı olarak hakimin erişim engeli kararı alabileceği"ni öngören 8/A1'nci maddesi gereğince www.roblox.com/tr internet sitesi ve uygulama marketlerindeki linklerine erişimin engellenmesine karar verdi.

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