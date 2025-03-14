Roblox erişime açılacak mı, ne zaman açılacak? Bakan Uraloğlu'ndan yeni açıklama
Çevrimiçi oyun platformu olan Roblox'un açılacağı tarih, oyunu oynayan binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması tespiti üzerine Türkiye'de erişime kapatılan Roblox'la ilgili Bakan Uraloğlu yeni açıklamalarda bulundu. Peki, Roblox açılacak mı?
Roblox'un açılıp açılmayacağıyla ilgili son haberler yakından takip edilmeye devam ediyor. Günlük yaklaşık 80 milyon kullanıcısı bulunan oyun platformu Roblox'ta erişim engeli sürüyor. Bakan Uraloğlu, Roblox'a erişim yasağıyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. İşte ayrıntılar.