Roblox ne zaman açılacak? 17 Aralık Roblox erişim engelinde son durum
Roblox erişim engelinde son durum, sevilen oyunun kullanıcıları tarafından merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Roblox'un yeniden açılabilmesinin bazı şartlara bağlı olduğunu söylemişti. Peki, Roblox ne zaman açılacak? İşte 17 Aralık Roblox erişim engelinde son durum.
Roblox'un ne zaman açılacağı, sosyal medyada binlerce oyunsever tarafından merak edilen ve sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye'de küçük yaş grubunda olan binlerce kişinin oynadığı Roblox'a, Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin erişim engeli getirilmişti. Peki, Roblox ne zaman açılacak? İşte 17 Aralık Roblox erişim engelinde son durum.