Roblox ne zaman açılacak? Bakan Uraloğlu'ndan Roblox erişim yasağıyla ilgili yeni açıklama

BAKAN URALOĞLU'NDAN ROBLOX AÇIKLAMASI

Türkiye'de erişime kapalı olan çevrim içi oyun platformu Roblox'un açılması konusunda yeni bir gelişme olup olmadığının sorulması üzerine yanıt veren Bakan Uraloğlu, gençlerle temas ettiklerinde, ülke ziyaretlerinde ve Ramazan Bayramı'nda bu konuya ilişkin sorularla karşılaştıklarını söyledi.



Uraloğlu, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora ve kızının, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaretinde de konunun gündeme geldiğini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Orada bizim, doğrudan Bakanlık ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu olarak kendi yetkimizde olan bir durum değil, hukuki bir süreç sonucunda erişim engeli getirilmişti. Discord ve Roblox ile görüşmeler devam ediyor, belirli içeriklerin çıkarılıp düzenlenmesi noktasında bir adım atıldı ama nihayete varmadı, nihayete erdiğinde tekrar aynı hukuki süreçle bunların açılması söz konusu olacak. Süreci ve kamuoyunda bu anlamda gelen talepleri takip ediyoruz. Umuyorum kısa zamanda o içerikleri çıkarırlar, biz de gereken işlemi yaparız."