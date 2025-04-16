Roblox ne zaman açılacak? Bakan Uraloğlu'ndan Roblox erişim yasağıyla ilgili yeni açıklama

Roblox erişim yasağında son durum, sosyal medyada oyunun takipçileri tarafından sorgulanmaya devam ediyor. 80 milyona yakın kullanıcısı bulunan Roblox oyununa, Adana 6. Sulh Ceza Hakimliğince çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması nedeniyle erişim engeli getirilmişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sevilen oyun platformu Roblox ile ilgili yeni açıklamada bulundu. Peki, Roblox ne zaman açılacak? İşte Roblox erişim yasağında son durum.

Roblox ne zaman açılacak? Bakan Uraloğlu'ndan Roblox erişim yasağıyla ilgili yeni açıklama - 1

80 milyona yakın oyuncusu bulunan Roblox'un ne zaman açılacağıyla ilgili tarih araştırmaları sürüyor. Sanal ortamlarda işlenen suçlar dolayısıyla BTK tarafından kapatılan Roblox'un açılıp açılmayacağı merak ediliyor. Peki, Roblox ne zaman açılacak? İşte Roblox erişim yasağında son durum.

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Roblox ne zaman açılacak? Bakan Uraloğlu'ndan Roblox erişim yasağıyla ilgili yeni açıklama - 2

ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK?

Roblox'un Türkiye'de açılmasıyla ilgili konuşan Bakan Uraloğlu, "Roblox ile görüşmeler devam ediyor, belirli içeriklerin çıkarılıp düzenlenmesi noktasında bir adım atıldı ama nihayete varmadı, nihayete erdiğinde tekrar aynı hukuki süreçle bunların açılması söz konusu olacak." ifadelerinde bulundu.

Konu ile ilgili gelişmeler yaşandığında haberimizde yer vereceğiz.

Roblox ne zaman açılacak? Bakan Uraloğlu'ndan Roblox erişim yasağıyla ilgili yeni açıklama - 3

BAKAN URALOĞLU'NDAN ROBLOX AÇIKLAMASI

Türkiye'de erişime kapalı olan çevrim içi oyun platformu Roblox'un açılması konusunda yeni bir gelişme olup olmadığının sorulması üzerine yanıt veren Bakan Uraloğlu, gençlerle temas ettiklerinde, ülke ziyaretlerinde ve Ramazan Bayramı'nda bu konuya ilişkin sorularla karşılaştıklarını söyledi.

Uraloğlu, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora ve kızının, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaretinde de konunun gündeme geldiğini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Orada bizim, doğrudan Bakanlık ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu olarak kendi yetkimizde olan bir durum değil, hukuki bir süreç sonucunda erişim engeli getirilmişti. Discord ve Roblox ile görüşmeler devam ediyor, belirli içeriklerin çıkarılıp düzenlenmesi noktasında bir adım atıldı ama nihayete varmadı, nihayete erdiğinde tekrar aynı hukuki süreçle bunların açılması söz konusu olacak. Süreci ve kamuoyunda bu anlamda gelen talepleri takip ediyoruz. Umuyorum kısa zamanda o içerikleri çıkarırlar, biz de gereken işlemi yaparız."

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