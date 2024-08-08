Roblox ne zaman açılacak, neden kapatıldı? (Roblox erişim engeli hakkında son haberler)
Roblox ne zaman açılacak sorusunun yanıtı, milyonlarca oyunsever tarafından araştırılmaya başladı. 7 Ağustos'ta Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BİK) tarafından Roblox'a erişim yasağı getirilmesiyle birlikte birçok kişi, "Roblox ne zaman açılacak, neden kapatıldı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Roblox'un neden kapatıldığına ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, Roblox ne zaman açılacak, neden kapatıldı?
Roblox'un açılacağı tarih, milyonlarca oyunsever tarafından sorgulanmaya başladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından yapılan yeni açıklama sonrasında, Roblox'un kapanma nedenlerine ilişkin açıklama yapıldı. Roblox erişim yasağının kalkmasını bekleyen birçok genç ise, Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından alınan kararı inceliyor. Peki, Roblox ne zaman açılacak, neden kapatıldı? İşte Roblox'a erişim engeli hakkında bilgiler.