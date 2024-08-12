Roblox ne zaman açılacak? Roblox açıldı mı, neden yasaklandı?
Oyun platformu Roblox'a çocuk istismarına yönelik içerikler nedeniyle erişim engeli devam ediyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kararın "çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması" sebebiyle alındığını söylemişti. Tam olarak hangi vaka üzerinden Roblox’un Türkiye’de yasaklandığı belirlenemese de yasağın ne zaman biteceği merak ediliyor. Peki, Roblox ne zaman açılacak?
Instagram'dan sonra çocuklar arasında popüler olan Roblox adlı çevrimiçi oyun platformuna da erişim yasağı getirilmişti. Adana 6. Sulh Ceza Hakimliğince çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması nedeniyle oyun platformu Roblox'a erişim engeli getirildi. Instagram'ın açılmasının ardından tüm gözler şimdi Roblox'ta olacak. İşte, Roblox erişim engelinde son durum...