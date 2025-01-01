Roblox ne zaman açılacak? Roblox erişim engelinde en son gelişmeler
Dünyanın en büyük oyun platformlarından Roblox, Türkiye’de yasaklandı. Adana’daki 6. Sulh Ceza Hakimliği, internetteki yayınların düzenlenmesi ve suçların önlenmesiyle ilgili yasa gereği Roblox’a erişimin engellendiğini duyurmuştu. Geçtiğimiz ağustos ayından bu yana devam eden engelin ne zaman sona ereceği merak ediliyor. Peki, Roblox ne zaman açılacak?
Adana 6. Sulh Ceza Hakimliğince çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması nedeniyle oyun platformu Roblox'a erişim engeli getirilmişti. Adalet Bakanı Tunç, konuya ilişkin yaptığı açıklamada Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu belirterek çocukların korunmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlü olunduğunu vurgulamıştı. İşte, Roblox erişim engelinde en son gelişmeler...