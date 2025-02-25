Roblox ne zaman açılacak? Roblox erişim engelinde son durum 25 Şubat
Yakın dönemde bir biri ardına gelen adli olaylar ve sanal ortamlarda işlenen suçlar dolayısıyla tartışma yaratan sosyal medya uygulaması Roblox'a yönelik erişim engeli kararı, BTK tarafından uygulanmaya başlanmıştı. Aylardır süren erişim engelinin sona erme durumu ise merak ediliyor. Peki, Roblox ne zaman açılacak?
Dünyanın en popüler oyun platformu Roblox'ta erişim engeli sürüyor. Günlük yaklaşık 80 milyon kullanıcısı bulunan Roblox'a, Adana 6. Sulh Ceza Hakimliğince çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması nedeniyle erişim engeli getirimişti. Son zamanlarda ise erişim engelinin ne zaman sona ereceği merak konusu oldu. İşte, Roblox erişim engelinde son bilgiler...