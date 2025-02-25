Roblox ne zaman açılacak? Roblox erişim engelinde son durum 25 Şubat

Yakın dönemde bir biri ardına gelen adli olaylar ve sanal ortamlarda işlenen suçlar dolayısıyla tartışma yaratan sosyal medya uygulaması Roblox'a yönelik erişim engeli kararı, BTK tarafından uygulanmaya başlanmıştı. Aylardır süren erişim engelinin sona erme durumu ise merak ediliyor. Peki, Roblox ne zaman açılacak?

Roblox ne zaman açılacak? Roblox erişim engelinde son durum 25 Şubat - 1

Dünyanın en popüler oyun platformu Roblox'ta erişim engeli sürüyor. Günlük yaklaşık 80 milyon kullanıcısı bulunan Roblox'a, Adana 6. Sulh Ceza Hakimliğince çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması nedeniyle erişim engeli getirimişti. Son zamanlarda ise erişim engelinin ne zaman sona ereceği merak konusu oldu. İşte, Roblox erişim engelinde son bilgiler...

TÜRKİYE HABERLERİ

Roblox ne zaman açılacak? Roblox erişim engelinde son durum 25 Şubat - 2

ROBLOX NEDEN KAPALI?

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosu, çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması tespiti üzerine www.roblox.com/tr internet sitesi ve uygulama marketlerindeki linklerine erişimin engellenmesine karar verilmesini talep etti.

Talebi ele alan Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği, sunulan dilekçe ve belirtilen internet adresleriyle ilgili araştırma tutanaklarının inceledi.

Hakimlik, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un, "Yaşam hakkı, kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması gibi sebeplerinden birine bağlı olarak hakimin erişim engeli kararı alabileceği"ni öngören 8/A1'nci maddesi gereğince www.roblox.com/tr internet sitesi ve uygulama marketlerindeki linklerine erişimin engellenmesine karar verdi.

Roblox ne zaman açılacak? Roblox erişim engelinde son durum 25 Şubat - 3

ROBLOX AÇILACAK MI?

Roblox'un Türkiye'de açılmasıyla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Konu ile ilgili gelişmeler yaşandığında haberimizde yer vereceğiz.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, platformun yeniden açılabilmesinin bazı şartlara bağlı olduğunu söylemişti.

Bu kapsamda resmi kurum ya da kişilerden açıklama gelince haberimizde yer vereceğiz.

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