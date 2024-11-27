Roblox ne zaman açılacak? Roblox Türkiye'de açılacak mı?

ROBLOX İTİRAZ ETMİŞTİ

Roblox yaptığı açıklamada Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin erişim engeli kararına itiraz edildiğini ve yerel yetkililerle iş birliği yaptıklarını açıkladı.



Roblox'un açıklaması şu şekilde:



"2 Eylül 2024 günü Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği’nin son kararına karşı bir temyiz dilekçesi verdik. Mahkeme sürecine saygı duyuyoruz ve devam eden yasal süreçler nedeniyle davanın detayları hakkında yorum yapamıyoruz.



Roblox, Türkiye’deki yerel yasa ve düzenlemelere saygı göstermektedir, kullanıcılarımızın platforma erişimini yeniden sağlamak ve Roblox kullanıcılarının güvenliğini ön planda tutmak amacıyla yerel yetkililerle iş birliği yapmaktadır.



İşbirliği ve etkileşim yoluyla, Roblox’un öğrenme, yaratma ve anlamlı bağlantılar kurma platformu olarak Türk toplumunda canlı ve olumlu bir rol oynayacağına inanıyoruz. Vizyonumuz, insanların güvenli, medeni ve iyimser bir dünyada bir araya gelme şeklini yeniden tasarlamaktır.



Güvenliğe derin bir bağlılığımız var ve Topluluk Standartlarımızı uygulamak, kötü niyetli veya zararlı faaliyetleri tespit etmek ve önlemek için tasarlanmış kapsamlı bir proaktif ve önleyici güvenlik önlemlerine sahibiz.



Türkiye ve dünyanın diğer bölgelerindeki yetkililerle işbirliği yaparak, her pazarın farklı ihtiyaçlarını ele almaya ve güvenlik ve nezaket konusundaki küresel taahhüdümüzü yerine getirmeye kararlıyız."



ULAŞTIRMA BAKANI NE DEMİŞTİ?



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Roblox erişim engeli ile ilgili şunları söylemişti;



"Roblox oyunu ile ilgili bizle bir temas oldu. BTK olarak yetkimizi kullandık. Burada süreç biraz farklı ilerledik. Beni arkadaşlarım aradı, alınan bir kararı bildirdiler. Ben bu kararla birlikte Roblox denilen oyunu öğrenmiş oldum. Kararları okudum, görselleri izledim. Ben çocuklarımız için endişelendim. 4 saat içinde yasağı uyguladık. Veliler bize 'Allah razı olsun biz engelleyemedik siz engellediniz' dediler."