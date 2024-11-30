Roblox ne zaman açılacak? Roblox'a erişim yasağı kalkacak mı? Bakan Uraloğlu açıkladı
Dünyaca ünlü çevrimiçi oyun platformu Roblox'un açılıp açılmayacağı, sosyal medyada birçok kişi tarafından yakından takip ediliyor. 15 milyon abonesi bulunan Roblox, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) internet sitesinde yayımlanan bilgiye göre Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin 7 Ağustos 2024 tarihli kararıyla Türkiye'de yasaklanmıştı. Bakan Uraloğlu ise konuyla ilgili yeni açıklama yaptı. Peki, Roblox ne zaman açılacak? Roblox'a erişim yasağı kalkacak mı?
Roblox Türkiye'de açılacak mı? Sorusu, oyun oynamayı seven birçok gencin merak ettiği konular arasında yer almaya devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Roblox'un Türkiye'de yasaklanmasıyla ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Peki, Roblox ne zaman açılacak? Roblox'a erişim yasağı kalkacak mı?