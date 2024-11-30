Roblox ne zaman açılacak? Roblox'a erişim yasağı kalkacak mı? Bakan Uraloğlu açıkladı

Dünyaca ünlü çevrimiçi oyun platformu Roblox'un açılıp açılmayacağı, sosyal medyada birçok kişi tarafından yakından takip ediliyor. 15 milyon abonesi bulunan Roblox, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) internet sitesinde yayımlanan bilgiye göre Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin 7 Ağustos 2024 tarihli kararıyla Türkiye'de yasaklanmıştı. Bakan Uraloğlu ise konuyla ilgili yeni açıklama yaptı. Peki, Roblox ne zaman açılacak? Roblox'a erişim yasağı kalkacak mı?

Roblox ne zaman açılacak? Roblox'a erişim yasağı kalkacak mı? Bakan Uraloğlu açıkladı - 1

Roblox Türkiye'de açılacak mı? Sorusu, oyun oynamayı seven birçok gencin merak ettiği konular arasında yer almaya devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Roblox'un Türkiye'de yasaklanmasıyla ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Peki, Roblox ne zaman açılacak? Roblox'a erişim yasağı kalkacak mı?

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Roblox ne zaman açılacak? Roblox'a erişim yasağı kalkacak mı? Bakan Uraloğlu açıkladı - 2

BAKAN URALOĞLU'NDAN ROBLOX AÇIKLAMASI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, iki platformun da yeniden açılabilmesinin bazı şartlara bağlı olduğunu söyledi.

"Bizim kültürümüze, inancımıza uygun portalları destekleme konusunda gayretimiz var" diyen Uraloğlu, "Bakan Uraloğlu Roblox'la ilgili şunu söyleyeyim. 8 tane sosyal medya platformunun Türkiye'de temsilcisi var. Roblox ve Discord'un yok. Roblox'un 15 milyon abonesi var. Bizim istediğimiz içerikleri düzenlediği halde elbette tekrar açılması mümkün. Roblox'un kapatılma sürecinde birçok aile 'Bunlar da var mıydı onların içerisinde' diye çok ciddi dönüşler aldık. Çocukların elbette tepkisi var. Ancak ötesinde amaçlayan oyunun dışında birçok ailenin, çocuğun bile haberi yok." diye konuştu.

Roblox ne zaman açılacak? Roblox'a erişim yasağı kalkacak mı? Bakan Uraloğlu açıkladı - 3

ROBLOX İTİRAZ ETMİŞTİ

Roblox yaptığı açıklamada Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin erişim engeli kararına itiraz edildiğini ve yerel yetkililerle iş birliği yaptıklarını açıkladı.

Roblox'un açıklaması şu şekilde:

"2 Eylül 2024 günü Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği’nin son kararına karşı bir temyiz dilekçesi verdik. Mahkeme sürecine saygı duyuyoruz ve devam eden yasal süreçler nedeniyle davanın detayları hakkında yorum yapamıyoruz.

Roblox, Türkiye’deki yerel yasa ve düzenlemelere saygı göstermektedir, kullanıcılarımızın platforma erişimini yeniden sağlamak ve Roblox kullanıcılarının güvenliğini ön planda tutmak amacıyla yerel yetkililerle iş birliği yapmaktadır.

İşbirliği ve etkileşim yoluyla, Roblox’un öğrenme, yaratma ve anlamlı bağlantılar kurma platformu olarak Türk toplumunda canlı ve olumlu bir rol oynayacağına inanıyoruz. Vizyonumuz, insanların güvenli, medeni ve iyimser bir dünyada bir araya gelme şeklini yeniden tasarlamaktır.

Güvenliğe derin bir bağlılığımız var ve Topluluk Standartlarımızı uygulamak, kötü niyetli veya zararlı faaliyetleri tespit etmek ve önlemek için tasarlanmış kapsamlı bir proaktif ve önleyici güvenlik önlemlerine sahibiz.

Türkiye ve dünyanın diğer bölgelerindeki yetkililerle işbirliği yaparak, her pazarın farklı ihtiyaçlarını ele almaya ve güvenlik ve nezaket konusundaki küresel taahhüdümüzü yerine getirmeye kararlıyız."

Roblox ne zaman açılacak? Roblox'a erişim yasağı kalkacak mı? Bakan Uraloğlu açıkladı - 4

ROBLOX AÇILACAK MI?

Roblox'un Türkiye'de açılmasıyla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Konu ile ilgili gelişmeler yaşandığında haberimizde yer vereceğiz.

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