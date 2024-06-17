Rodos’a geçmek isteyenler limanda kaldı: Tatilcilerden “dolandırılık” isyanı
Kurban Bayramı tatillerinin Yunanistan’ın Rodos Adası’nda geçirmek isteyenlerin mağduriyeti sürüyor. Muğla’nın Fethiye ve Marmaris ilçelerinden adaya geçmek isteyen çok sayıda Türk vatandaşı, günlük vize kotasının çok üstünde satılan biletler nedeniyle adaya geçiş yapamadı. Tatilciler, bilet satın aldıkları turizm acentesini suçlarken, gruptakiler adına açıklama yapan bir kişi, “Daha önce feribota binmeyi başaran arkadaşlarımız, Yunan polisinden kapıda vize uygulamasının devam ettiğini fakat firmanın evrakları teslim etmediğini öğrendi.” diye konuştu. Dolandırıldığını iddia eden tatilciler, yetkililerden yardım bekliyor.
Türkiye ile Yunanistan arasında yapılan anlaşmayla başlayan kapıda vize uygulamasından faydalanmak isteyen çok sayıda tatilci, Kurban Bayramı tatilinde mağduriyet yaşadı.