Rodos’a geçmek isteyenler limanda kaldı: Tatilcilerden “dolandırılık” isyanı

Kurban Bayramı tatillerinin Yunanistan’ın Rodos Adası’nda geçirmek isteyenlerin mağduriyeti sürüyor. Muğla’nın Fethiye ve Marmaris ilçelerinden adaya geçmek isteyen çok sayıda Türk vatandaşı, günlük vize kotasının çok üstünde satılan biletler nedeniyle adaya geçiş yapamadı. Tatilciler, bilet satın aldıkları turizm acentesini suçlarken, gruptakiler adına açıklama yapan bir kişi, “Daha önce feribota binmeyi başaran arkadaşlarımız, Yunan polisinden kapıda vize uygulamasının devam ettiğini fakat firmanın evrakları teslim etmediğini öğrendi.” diye konuştu. Dolandırıldığını iddia eden tatilciler, yetkililerden yardım bekliyor.

Rodos’a geçmek isteyenler limanda kaldı: Tatilcilerden “dolandırılık” isyanı - 1

Türkiye ile Yunanistan arasında yapılan anlaşmayla başlayan kapıda vize uygulamasından faydalanmak isteyen çok sayıda tatilci, Kurban Bayramı tatilinde mağduriyet yaşadı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Rodos’a geçmek isteyenler limanda kaldı: Tatilcilerden “dolandırılık” isyanı - 2

Muğla’nın Fethiye ve Marmaris ilçelerinden Yunanistan’ın Rodos Adası’na geçmek isteyen tatilciler, günlük kotanın çok üzerinde bilet satışı nedeniyle yaşanan yoğunluk nedeniyle adaya geçemedi.

Fethiye Limanı’na gelen çok sayıda kişi, kapıda vize uygulaması kapsamında tur şirketinden bilet satın almalarına rağmen, seyahatlerinin gerçekleşememesi üzerine büyük hayal kırıklığına uğradı.

Rodos’a geçmek isteyenler limanda kaldı: Tatilcilerden “dolandırılık” isyanı - 3

Limanda toplanan tatilciler, Yunan makamlarının belirlediği günlük 50 kişilik vize kotasının çok üzerinde bilet satışı yapan şirketi suçladı ve yetkililerden yardım talep etti.

Yaşanan olaylar üzerine tatilcilerden Özge Budunoğlu, yaşadıkları mağduriyeti anlattı.

Budunoğlu, birkaç ay önce Fethiye’de bulunan bir seyahat firmasından Rodos Adası’na gitmek üzere bilet aldıklarını belirtti.

Firma yetkililerinin kendilerine, kapıda vize uygulaması gereği vize başvurularının da firma aracılığıyla yapılacağını söylediklerini ifade eden Budunoğlu, bilet ücretlerini ödedikten sonra vize için gerekli tüm evrakları topladıklarını ve firmaya teslim ettiklerini belirtti.

Her başvuru için nakit olarak 80 ila 100 euro arasında bir ücret ödediklerini söyleyen Budunoğlu, firma tarafından kendilerine vizenin onaylandığına dair bir mesaj gönderildiğini ve hiçbir sorun olmadan Rodos Adası’na girebileceklerinin iletildiğini aktardı.

Rodos’a geçmek isteyenler limanda kaldı: Tatilcilerden “dolandırılık” isyanı - 4

“EVRAKLAR YUNAN TARAFINA TESLİM EDİLMEDİ”

Ancak Budunoğlu ve beraberindeki birçok tatilci, Fethiye Limanı’na geldiklerinde büyük bir sürprizle karşılaştı.

Yunan makamlarının belirlediği günlük 50 kişilik kapı vizesi kotasına rağmen, firma tarafından 200 kişiye bilet satıldığı ve yalnızca 50 kişinin evraklarının Yunan makamlarına teslim edildiği ortaya çıktı.

Budunoğlu, bu durumu sabah saatlerinde öğrendiklerini ve evrakları teslim edilmeyen 100 kadar kişinin gemiye alınmadığını belirtti.

Özge Budunoğlu, olayın yalnızca bugüne özgü olmadığını, önceki günlerde de benzer problemler yaşandığını belirterek, “Daha önce feribota binmeyi başaran arkadaşlarımız, Yunan polisinden kapıda vize uygulamasının devam ettiğini fakat firmanın evrakları teslim etmediğini öğrendi. Feribotta bulunan kişiler, kaptanın üzerine giderek evrakları teslim etmesini sağladı ve vize alarak giriş yaptı. Ancak bugün sabah saat 05.00’te limana geldiğimizde durumun değişmediğini gördük. Evrakları teslim edilen birkaç kişi dışında kimse gemiye alınmadı.” dedi.

Rodos’a geçmek isteyenler limanda kaldı: Tatilcilerden “dolandırılık” isyanı - 5

“YETKİLİLERDEN YARDIM BEKLİYORUZ”

Diğer bir seyahat firması yetkilisi ise kendilerine 50 kişilik kota verildiğini ve başvurularını bu kotaya uygun şekilde yaptıklarını belirtti.

Ancak mağdur tatilciler, kendilerini mağdur eden firmanın 50 kişilik kota olmasına rağmen 200 kişiye bilet sattığını ifade ederek, bayram günü sıcakta limanda mahsur kaldıklarını söyledi.

Özge Budunoğlu ise, “Firma, çok fazla kişiye bilet satıp para toplayarak evrakları Yunanistan'a iletmedi. Verdiğimiz paraların ne vergisi düşüldü ne de geri ödeneceği söylendi. Dolandırıldık. Yetkililerden yardım bekliyoruz.” şeklinde konuştu.

Rodos’a geçmek isteyenler limanda kaldı: Tatilcilerden “dolandırılık” isyanı - 6

MARMARİS’TE DE AYNI MANZARA YAŞANDI

Fethiye’de yaşanan durumun bir benzeri Marmaris’te de yaşandı.

Rodos’a geçmek isteyen çok sayıda kişi, limandan geri dönmek zorunda kaldı.

Rodos’a geçmek isteyenler limanda kaldı: Tatilcilerden “dolandırılık” isyanı - 7

3 GÜNDE 473 KİŞİ RODOS’A GİREMEDİ

Son 3 günde kapıda vize alarak adaya girmek isteyen 473 kişi Rodos Adası’na giremezken, Marmaris Limanı’nda bugün de yoğunluk yaşandı.

Marmaris-Rodos arası yapılacak olan sefer için limana gelen vatandaşlar yoğunluk sebebiyle alınamayacağını öğrenince Marmaris Limanı’ndan geri dönmek zorunda kaldı.
Rodos’a geçmek isteyenler limanda kaldı: Tatilcilerden “dolandırılık” isyanı - 8

SCHENGEN VİZESİ OLANLAR GEÇİŞ YAPABİLDİ

Schengen vizesi olan vatandaşların Rodos’a giriş yapabildiği öğrenilirken, kapıda vize kolaylığına güvenip günler öncesinden turizm acenteleri ve otel rezervasyonlarını yaptırarak ön ödemelerini yaptıran vatandaşların da mağduriyet yaşadığı öğrenildi.

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