Rodos’a geçmek isteyenler limanda kaldı: Tatilcilerden “dolandırılık” isyanı

Limanda toplanan tatilciler, Yunan makamlarının belirlediği günlük 50 kişilik vize kotasının çok üzerinde bilet satışı yapan şirketi suçladı ve yetkililerden yardım talep etti.

Yaşanan olaylar üzerine tatilcilerden Özge Budunoğlu, yaşadıkları mağduriyeti anlattı.

Budunoğlu, birkaç ay önce Fethiye’de bulunan bir seyahat firmasından Rodos Adası’na gitmek üzere bilet aldıklarını belirtti.

Firma yetkililerinin kendilerine, kapıda vize uygulaması gereği vize başvurularının da firma aracılığıyla yapılacağını söylediklerini ifade eden Budunoğlu, bilet ücretlerini ödedikten sonra vize için gerekli tüm evrakları topladıklarını ve firmaya teslim ettiklerini belirtti.

Her başvuru için nakit olarak 80 ila 100 euro arasında bir ücret ödediklerini söyleyen Budunoğlu, firma tarafından kendilerine vizenin onaylandığına dair bir mesaj gönderildiğini ve hiçbir sorun olmadan Rodos Adası’na girebileceklerinin iletildiğini aktardı.