Rögara düşen danayı köpek kurtardı
DHA
Adana'da bir sokak köpeği, rögarın başında sürekli havladı. Köpeğin havlamasını merak edenler, mahsur kalan danayı görüp, ekiplere haber vererek kurtarılmasını sağladı.
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1Adana'da Sarıçam ilçesi Girne Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, kime ait olduğu bilinmeyen dana, yol kenarında kapağı açık unutulan rögardan düştü.
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2Bu sırada bir sokak köpeği, rögarın başında havlamaya başladı.
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3Yolda yürüyenler köpeğin yanına gelince mahsur kalmış danayı gördü.
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4Daha sonra olay yerine Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait CANKUR ekipleri sevk edildi. Danayı düştüğü yerden çıkaramayan ekipler, olay yerine kepçe getirdi.
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5Ekipler, kepçeyle rögar kapağını kırarak genişletti. Daha sonra dana kırılan yerden halat ve vinç ile çıkarıldı. Kurtarma ekipleri, korkan danayı okşayarak sakinleştirmeye çalıştı.
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6Sokak köpeği ise kurtarılan dananın peşinden ayrılmadı.
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7Olay yerindeki vatandaşlar, köpeğin rögar başında havladığını görünce gelip, danayı gördüklerini söyledi.
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8Sakinleşen dana daha sonra, hayvan barınağına götürüldü.
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