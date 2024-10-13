Rojin Kabaiş bulundu mu, ne oldu? Rojin Kabaiş yaşıyor mu? (Van'da kaybolan Rojin Kabaiş olayında son durum)

GÖLÜN DERİNLİKLERİ TARANIYOR

Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ve AFAD dalgıç ekipleri, su altı görüntüleme cihazından da yararlanarak gölün derinliklerini tarıyor.



Kayıp kızın bulunması için yürütülen çalışmalarda Çanakkale ve Samsun'dan getirilen ve görüntü kalitesi daha iyi olan yandan taramalı sonar cihazlar da kullanılıyor.