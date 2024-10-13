Rojin Kabaiş bulundu mu, ne oldu? Rojin Kabaiş yaşıyor mu? (Van'da kaybolan Rojin Kabaiş olayında son durum)

Rojin Kabaiş olayıyla ilgili son durum tüm Türkiye tarafından yakından takip ediliyor. Van'da çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyen ve tam 16 gündür kayıp olan 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in bulunup bulunmadığı ve son durumu hakkında bilgiler gündeme gelmeye devam ediyor. Peki, Rojin Kabaiş bulundu mu, son durum ne? İşte Van'da kaybolan Rojin Kabaiş olayıyla ilgili son haberler.

Rojin Kabaiş bulundu mu, ne oldu? Rojin Kabaiş yaşıyor mu? (Van'da kaybolan Rojin Kabaiş olayında son durum) - 1

21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in Van'da kaybolmasının üzerinden tam 16 gün geçti. Kaybolan Rojin Kabaiş hakkında son durum vatandaşlar tarafından yakından takip edilmeye başladı. Peki, Rojin Kabaiş bulundu mu, son durum ne? İşte Van'da kaybolan Rojin Kabaiş olayıyla ilgili son haberler.

TÜRKİYE HABERLERİ

Rojin Kabaiş bulundu mu, ne oldu? Rojin Kabaiş yaşıyor mu? (Van'da kaybolan Rojin Kabaiş olayında son durum) - 2

ROJİN KABAİŞ OLAYI NE?

Van'da, kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları 16'ncı gününde de devam ediyor.

Arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Kabaiş'ten 27 Eylül'den bu yana haber alınamıyor.

Rojin Kabaiş bulundu mu, ne oldu? Rojin Kabaiş yaşıyor mu? (Van'da kaybolan Rojin Kabaiş olayında son durum) - 3

Daha önce sahilde cep telefonu ile kulaklığı bulunan Kabaiş'i arama çalışmaları Van Valiliğinin koordinatörlüğünde hem göl hem de kıyı bölgelerinde aralıksız sürüyor.

Rojin Kabaiş bulundu mu, ne oldu? Rojin Kabaiş yaşıyor mu? (Van'da kaybolan Rojin Kabaiş olayında son durum) - 4

GÖLÜN DERİNLİKLERİ TARANIYOR

Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ve AFAD dalgıç ekipleri, su altı görüntüleme cihazından da yararlanarak gölün derinliklerini tarıyor.

Kayıp kızın bulunması için yürütülen çalışmalarda Çanakkale ve Samsun'dan getirilen ve görüntü kalitesi daha iyi olan yandan taramalı sonar cihazlar da kullanılıyor.

Rojin Kabaiş bulundu mu, ne oldu? Rojin Kabaiş yaşıyor mu? (Van'da kaybolan Rojin Kabaiş olayında son durum) - 5

HELİKOPTER, DRON VE ÖZEL EĞİTİMLİ KÖPEKLERDEN YARARLANILIYOR

Kıyıdaki ekipler de helikopter, dron ve özel eğitimli köpeklerden yararlanarak sahile yakın yerleşim yerleri ile Bardakçı Mahallesi'ndeki metruk yapıları, sazlık alanları ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın 10 Ekim'de sosyal medya hesabından Kabaiş'e ait başörtüsünün bulunduğunu açıkladığı bölgeyi sürekli kontrol ediyor.

Rojin Kabaiş bulundu mu, ne oldu? Rojin Kabaiş yaşıyor mu? (Van'da kaybolan Rojin Kabaiş olayında son durum) - 6

Kabaiş'in ailesi ve yakınları ise aramanın yapıldığı bölgede bekleyişini sürdürüyor.

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