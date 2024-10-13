Rojin Kabaiş bulundu mu, ne oldu? Rojin Kabaiş yaşıyor mu? (Van'da kaybolan Rojin Kabaiş olayında son durum)
Rojin Kabaiş olayıyla ilgili son durum tüm Türkiye tarafından yakından takip ediliyor. Van'da çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyen ve tam 16 gündür kayıp olan 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in bulunup bulunmadığı ve son durumu hakkında bilgiler gündeme gelmeye devam ediyor. Peki, Rojin Kabaiş bulundu mu, son durum ne? İşte Van'da kaybolan Rojin Kabaiş olayıyla ilgili son haberler.
21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in Van'da kaybolmasının üzerinden tam 16 gün geçti. Kaybolan Rojin Kabaiş hakkında son durum vatandaşlar tarafından yakından takip edilmeye başladı. Peki, Rojin Kabaiş bulundu mu, son durum ne? İşte Van'da kaybolan Rojin Kabaiş olayıyla ilgili son haberler.