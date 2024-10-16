Rojin Kabaiş son yolculuğuna uğurlandı: Tabutunu kadınlar omuzladı

Van'da 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cansız bedeni kaybolduktan 18 gün sonra bulunmuştu. Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Rojin'in cenazesi, kadınların omuzlarında Diyarbakır Yeniköy Mezarlığı'na getirildi. Rojin gözyaşları içinde toprağa verildi.

Rojin Kabaiş son yolculuğuna uğurlandı: Tabutunu kadınlar omuzladı - 1

Van Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemlerinin ardından baba Nizamettin Kabaiş ve akrabaları tarafından alınan Rojin Kabaiş'in cenazesi, kara yoluyla Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi Yeniköy Mezarlığına getirildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Rojin Kabaiş son yolculuğuna uğurlandı: Tabutunu kadınlar omuzladı - 2

Burada Yeniköy Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından tabutu kadınlar omuzladı.

Rojin Kabaiş son yolculuğuna uğurlandı: Tabutunu kadınlar omuzladı - 3

Kabaiş'in cenazesi Yeniköy Mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Cenazeye, Kabaiş'in yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Rojin Kabaiş son yolculuğuna uğurlandı: Tabutunu kadınlar omuzladı - 4

Arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyen ve 27 Eylül'den itibaren bir daha haber alınamayan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Kabaiş'in cesedi, dün Tuşba ilçesi Mollakasım Mahallesi'nde Van Gölü kıyısında bulunmuştu.

Rojin Kabaiş son yolculuğuna uğurlandı: Tabutunu kadınlar omuzladı - 5
Rojin Kabaiş son yolculuğuna uğurlandı: Tabutunu kadınlar omuzladı - 6
Rojin Kabaiş son yolculuğuna uğurlandı: Tabutunu kadınlar omuzladı - 7
Rojin Kabaiş son yolculuğuna uğurlandı: Tabutunu kadınlar omuzladı - 8
Rojin Kabaiş son yolculuğuna uğurlandı: Tabutunu kadınlar omuzladı - 9
Rojin Kabaiş son yolculuğuna uğurlandı: Tabutunu kadınlar omuzladı - 10
Rojin Kabaiş son yolculuğuna uğurlandı: Tabutunu kadınlar omuzladı - 11
DAHA FAZLA GÖSTER