Rojin Kabaiş son yolculuğuna uğurlandı: Tabutunu kadınlar omuzladı
Van'da 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cansız bedeni kaybolduktan 18 gün sonra bulunmuştu. Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Rojin'in cenazesi, kadınların omuzlarında Diyarbakır Yeniköy Mezarlığı'na getirildi. Rojin gözyaşları içinde toprağa verildi.
Van Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemlerinin ardından baba Nizamettin Kabaiş ve akrabaları tarafından alınan Rojin Kabaiş'in cenazesi, kara yoluyla Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi Yeniköy Mezarlığına getirildi.