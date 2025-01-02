Rojin Kabaiş’in babası isyan etti: "İntihar süsü verdiler!"
Cansız bedeni Van Gölü kıyısında bulunan Rojin Kabaiş'in ailesi kızlarının intihar ettiğine inanmıyor. Rojin'in intihar ettiğine dair bir delil bulunmadığını ileri süren acılı baba, "Belki bulunur diye hep hayal ettim ne yazık ki intihar süsü verdiler. Göl kenarına bıraktılar." dedi.
Van'da kaldığı yurttan 27 Eylül'de çıkan ve bir daha haber alınamayan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş'in cansız bedeni, 15 Ekim'de Van Gölü kıyısında bulundu. Otopsi sonucuna göre genç kızın ölümü nedeninin suda boğulma olduğu belirtildi.