Rojin Kabaiş’in babası isyan etti: "İntihar süsü verdiler!"

Kızının 18 gün boyunca arandığını söyleyen Kabaiş, "Biz umutlandık ve dedik belki sağ göreceğiz. Hep hayal ettim, belki bulunur diye ama ne yazık ki intihar süsü verdiler. Göl kenarına bıraktılar. İntihar denilecek hiçbir delil de ortada yoktur. Bıraktığı mektup ve video yok. Rojin, intihar edecek bir kız değildi” dedi.