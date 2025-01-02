Rojin Kabaiş’in babası isyan etti: "İntihar süsü verdiler!"

Cansız bedeni Van Gölü kıyısında bulunan Rojin Kabaiş'in ailesi kızlarının intihar ettiğine inanmıyor. Rojin'in intihar ettiğine dair bir delil bulunmadığını ileri süren acılı baba, "Belki bulunur diye hep hayal ettim ne yazık ki intihar süsü verdiler. Göl kenarına bıraktılar." dedi.

Rojin Kabaiş’in babası isyan etti: "İntihar süsü verdiler!" - 1

Van'da kaldığı yurttan 27 Eylül'de çıkan ve bir daha haber alınamayan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş'in cansız bedeni, 15 Ekim'de Van Gölü kıyısında bulundu. Otopsi sonucuna göre genç kızın ölümü nedeninin suda boğulma olduğu belirtildi.

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Rojin Kabaiş’in babası isyan etti: "İntihar süsü verdiler!" - 2

Kabaiş, kızının intihar edecek biri olmadığını belirterek, “Rojin okulunu seviyordu. Okumak, yaşamak istiyordu ve hayalleri vardı. Öğretmen olacaktı, maalesef hayalleri yarıda kaldı. Rojin intihar etmedi. Kesinlikle öyle söylemesinler. Rojin’i katlettiler, darbettiler." diye konuştu.

Rojin Kabaiş’in babası isyan etti: "İntihar süsü verdiler!" - 3

Kızının 18 gün boyunca arandığını söyleyen Kabaiş, "Biz umutlandık ve dedik belki sağ göreceğiz. Hep hayal ettim, belki bulunur diye ama ne yazık ki intihar süsü verdiler. Göl kenarına bıraktılar. İntihar denilecek hiçbir delil de ortada yoktur. Bıraktığı mektup ve video yok. Rojin, intihar edecek bir kız değildi” dedi.

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