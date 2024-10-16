Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş: Bu çocuğun başına birileri bir şey getirmiş
Kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş, kzının herhangi bir sorunu veya sıkıntısı olmadığını söyledi. Acılı baba, "Bu çocuğun başına birileri bir şey getirmiş. Bir vahşet vardır. Bu vahşeti yapanlar en yakın zamanda çıkarılsınlar. Cezaları da idam olsun, bir daha da Rojinler gitmesin." dedi.
21 yaşındaki Rojin Kabaiş, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1’inci sınıf öğrencisiydi. Genç kız 27 Eylül akşamı, arkadaşlarına gölün kenarına gideceğini söyleyip yurttan ayrıldıktan sonra kaybolmuştu. Acı haberi 18 gün sonra geldi. Kaybolduğu yerden 20 kilometre uzaklıkta, Mollakasım Mahallesi sahilinde cansız bedeni bulundu. Rojin Kabaiş'in cenazesi, bugün Diyarbakır'da toprağa verildi.