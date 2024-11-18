Rojin Kabaiş'in kaybolmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı
Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölmeden 2 gün önceki son görüntüleri ortaya çıktı. 25 Eylül'de babası tarafından kaldığı yurda bırakılırken çekilen görüntülerde Rojin'in babası ile leblebi yediği ve sohbet ettiği anlar yer aldı.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş'in cansız bedeni bulunmasının ardından yeni görüntüleri ortaya çıktı.