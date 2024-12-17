Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili ek rapor ortaya çıktı: Cesette bulunan 2 erkek DNA’sı kime ait?

BABADAN "ÖLDÜRÜLDÜ" İDDİASI

Otopsi sonucuna göre genç kızın ölümü nedeninin suda boğulma olduğu belirtildi. Rojin'in ölümü ile ilgili soruşturma sürerken, baba Nizamettin Kabaiş, yaptığı açıklamalarda kızının intihar ettiğini düşünmediğini söyledi.



Baba Kabaiş, kızının cansız bedeninde Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemede, 2 erkeğe ait DNA örneklerinin bulunduğunu söylemişti. Van Barosu da bu iddiayı doğrulamış ancak DNA'lar üzerinde şüpheli bir bulgunun tespit edilemediğini açıklamıştı.