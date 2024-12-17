Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili ek rapor ortaya çıktı: Cesette bulunan 2 erkek DNA’sı kime ait?
Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş davasında yeni bir gelişme yaşandı. Rojin'in suda kalma süresi ve ölüm zamanına ilişkin istenen ek rapor hazırlandı. Raporda DNA analizlerinin sonuçları da yer aldı. Baba Nizamettin Kabaiş'in "iki farklı erkeğe ait DNA bulundu" iddiası raporda doğrulanırken Rojin'in cansız bedenin bulunduğu yerden bulaşma riski bertaraf edilmediğinden dolayı şüphelilere ait biyolojik örneklerin gönderilmesi halinde mukayese yapılabileceği vurgulandı.
Rojin Kabaiş, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1’inci sınıf öğrencisiydi.
Genç kadın 27 Eylül akşamı, arkadaşlarına gölün kenarına gideceğini söyleyip yurttan ayrıldıktan sonra kaybolmuştu. Acı haberi 18 gün sonra geldi. Kaybolduğu yerden 20 kilometre uzaklıkta, Mollakasım Mahallesi sahilinde cansız bedeni bulundu.