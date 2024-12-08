Rojin öldürüldü mü? İki erkeğe ait DNA örneği bulundu iddiası!
Van’da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin'in (21) babası Nizamettin Kabaiş, kızının cansız bedeninde Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemede, 2 erkeğe ait DNA örneklerinin bulunduğunu ileri sürdü.. Kabaiş, "47 kişinin DNA örneğini aldılar. Onlarla uyuşmadı. 2 farklı erkeğe ait DNA var. Onları arayıp bulurlarsa, mesele çözülür. Rojin’in intihar ettiği veya suda boğulduğunu kimse söylemesin. Kesinlikle öyle değil." dedi.
Rojin Kabaiş, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1’inci sınıf öğrencisiydi.
Genç kadın 27 Eylül akşamı, arkadaşlarına gölün kenarına gideceğini söyleyip yurttan ayrıldıktan sonra kaybolmuştu.
Acı haberi 18 gün sonra geldi. Kaybolduğu yerden 20 kilometre uzaklıkta, Mollakasım Mahallesi sahilinde cansız bedeni bulundu.