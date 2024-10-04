Rojin'den hala haber yok: Telefon yüksek düzeyli şifreliymiş
Van'da kaldığı yurttan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmalarında 7'nci güne girildi. Polis ekipleri tarafından incelemeye alınan Rojin'e ait telefon, yüksek düzeyde şifre oluşturulduğu için jandarma kriminale gönderildiği belirtildi. Rojin'in yurttaki arkadaşları ile 38 akraba ve komşusunun yazılı ve sözlü olarak ifadelerinin alındığı belirtildi.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları devam ediyor.