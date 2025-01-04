Rojin'in acılı babası: Gece gündüz aklımdan çıkmıyor
Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş, adalet çağrısında bulundu. Nizamettin Kabaiş, "Çektiğim videoları izliyorum, fotoğraflara bakıyorum, gece gündüz aklımdan çıkmıyor, ağlıyorum. İçim yanıyor. Rojin için adalet istiyorum" dedi.
Van'da kaldığı yurttan 27 Eylül'de çıkan ve bir daha haber alınamayan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş'in cansız bedeni, 15 Ekim'de Mehmet Emin Ankay (60) tarafından kırsal Mollakasım Mahallesi'nde bulundu.
Otopsi sonucuna göre Rojin'in ölüm nedeninin suda boğulma olduğu belirtildi. Rojin'in ölümüyle ilgili soruşturma sürerken; babası Nizamettin Kabaiş ise Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Dağkapı Meydanı’nda kadın platformunun basın açıklamasında konuştu.