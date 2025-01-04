Rojin'in acılı babası: Gece gündüz aklımdan çıkmıyor

"SESİ KULAĞIMDAN GİTMİYOR"

Rojin’in videolarını izleyerek her gün ağladığını anlatan Nizamettin Kabaiş, sözlerine şöyle devam etti:

“Benim ciğerim yanıyor. Benim ciğerimi yakan kişiler, inşallah onlar da daha beter olurlar. Ben burada çağırı yapıyorum, ben hiç unutmayacağım ömür boyu. Ama ölümün sebebini de bilmesem, o daha büyük bir acıdır, en azından sebebini bilsek daha da rahat olacağız. Çünkü Rojin’imize ne oldu? Kimler yaptı? Nasıl oldu? Kim onu katletti? Ben bunu bilmek, öğrenmek istiyorum. Bu soru işretleri sonuçlanmayana kadar ben hiç rahat olmuyorum.

Gece gündüz aklımdan çıkmıyor. Çektiğim videoları izliyorum, fotoğraflara bakıyorum, ağlıyorum. Gece eve giderken çocuklarımın yanında onları üzmemek için başka odaya gidiyorum, orada tek başıma sürekli ağlıyorum. İçim yanıyor, onun sesi hala kulağımda yankı yapıyor. Van’da yemek yerken lokantada, o sesi hala kulağımdadır. Yemek yerken ‘Rojin’im sana ne getireyim? Kola mı içeceksin, ayran mı içeceksin?’ demiştim. Bana, ‘Baba, ne içiyorsan, ne getiriyorsan getir’ dedi. O ses hala kulağımda yankı ediyor, ben hiç unutmayacağım. Rojin intihar etmedi ama öbür dünyada Rojin onların yakasını tutacak, cehennemin ateşine atacak. İnşallah, eminim. Bu son zamanlarda bütün halk, bütün gazeteciler, bütün yetkililer de üzerinde duruyor.

Bir hafta on gün önce artık boğazıma geldi, üç aydır dedim. Diyarbakır Adliyesi’nin önünde isyan ettim, herkes beni dinledi. Vicdan sahipleri olsa kim olursa olsun bütün kurumlara teşekkür ediyorum, Rojin için dosyaya sahip çıktılar. Ben herkese teşekkür ederim, saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Rojin için adalet” diye konuştu.