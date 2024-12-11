Rojin'in ölümüyle ilgili soruşturmada yeni ayrıntılar: İki farklı DNA araştırılıyor
Van’da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin'in (21) ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Adli Tıp Başkanlığı 1. İhtisas Kurulu raporuna göre Kabaiş'in kesin ölüm sebebinin boğulma olduğu belirtildi. Rojin'den alınan 79 adet numune ve 5 tırnak, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Rojin Kabaiş, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1’inci sınıf öğrencisiydi.
Genç kadın 27 Eylül akşamı, arkadaşlarına gölün kenarına gideceğini söyleyip yurttan ayrıldıktan sonra kaybolmuştu.
Acı haberi 18 gün sonra geldi. Kaybolduğu yerden 20 kilometre uzaklıkta, Mollakasım Mahallesi sahilinde cansız bedeni bulundu.