Rojin'in otopsi raporu çıktı: Ölüm nedeni belli oldu
Van’da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin tartışmalar devam ediyor. Baba Nizamettin Kabaiş, kızının cansız bedeninde Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemede, iki erkeğe ait DNA örneklerinin bulunduğunu ileri sürmüştü. İstanbul Adli Tıp Kurumu, Rojin'in iç çamaşırları ve hırkasının numunelerinde, şüpheli bir durum tespit edilmediğini ve kesin ölüm nedeninin boğulma olduğunu bildirdi.
Üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin ailesinden dikkat çeken iddialar gündeme geldi.