Rojin'in otopsi raporu çıktı: Ölüm nedeni belli oldu

Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş, kızının cansız bedeninde Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemede, iki erkeğe ait DNA örneklerinin bulunduğunu ileri sürdü.

Kabaiş, "47 kişinin DNA örneğini aldılar. Onlarla uyuşmadı. İki farklı erkeğe ait DNA var. Onları arayıp bulurlarsa, mesele çözülür. Rojin’in intihar ettiği veya suda boğulduğunu kimse söylemesin. Kesinlikle öyle değil." dedi.