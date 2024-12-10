Rojin'in otopsi raporu çıktı: Ölüm nedeni belli oldu

Van’da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin tartışmalar devam ediyor. Baba Nizamettin Kabaiş, kızının cansız bedeninde Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemede, iki erkeğe ait DNA örneklerinin bulunduğunu ileri sürmüştü. İstanbul Adli Tıp Kurumu, Rojin'in iç çamaşırları ve hırkasının numunelerinde, şüpheli bir durum tespit edilmediğini ve kesin ölüm nedeninin boğulma olduğunu bildirdi.

Rojin'in otopsi raporu çıktı: Ölüm nedeni belli oldu - 1

Üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin ailesinden dikkat çeken iddialar gündeme geldi.

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Rojin'in otopsi raporu çıktı: Ölüm nedeni belli oldu - 2

Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş, kızının cansız bedeninde Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemede, iki erkeğe ait DNA örneklerinin bulunduğunu ileri sürdü.

Kabaiş, "47 kişinin DNA örneğini aldılar. Onlarla uyuşmadı. İki farklı erkeğe ait DNA var. Onları arayıp bulurlarsa, mesele çözülür. Rojin’in intihar ettiği veya suda boğulduğunu kimse söylemesin. Kesinlikle öyle değil." dedi.

Rojin'in otopsi raporu çıktı: Ölüm nedeni belli oldu - 3

DNA TESPİT EDİLDİ Mİ?

Sabah gazetesinin haberine göre, ön otopside ölüm nedeni belirlenemeyen Rojin'den alınan 79 adet numune ve 5 tırnak İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Raporda, ilk ön inceleme otopsisinde şüpheli bir duruma rastlanılmadığı ifade edildi. Jandarma Kriminal Başkanlığı'nda iç çamaşırları ve hırkasının numunelerinde, şüpheli (sperm veya meni) bir durum tespit edilemedi.

Rojin'in otopsi raporu çıktı: Ölüm nedeni belli oldu - 4

KESİN ÖLÜM NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Adli Tıp Başkanlığı 1'inci İhtisas Kurulu tarafından verilen kesin sonuçta; darp-cebir, zehirlenme, cinsel saldırı, travmatik bir olay gibi hiçbir şüpheye rastlanılamayarak kesin ölüm sebebinin boğulma olduğu belirtildi.

Rojin'in ölüm nedeninin aydınlatılması için üniversiteye ait 350 saatlik kamera, çevre köylere ait 275 saatlik kamera ve 120 saatlik araç kamera kayıtları olmak üzere 735 saat kaydın incelendiği ifade edilirken, HTS analizleri yapıldı ve 16 kişinin ifadesine başvurulduğu bildirildi.

Rojin'in otopsi raporu çıktı: Ölüm nedeni belli oldu - 5

NE OLMUŞTU?

Rojin Kabaiş, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1’inci sınıf öğrencisiydi.

Genç kadın 27 Eylül akşamı, arkadaşlarına gölün kenarına gideceğini söyleyip yurttan ayrıldıktan sonra kaybolmuştu.

Acı haber, 18 gün sonra geldi. Kaybolduğu yerden 20 kilometre uzaklıkta, Mollakasım Mahallesi sahilinde cansız bedeni bulundu.

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