Rojin Kabaiş nerede? Genç kızı arama çalışmaları 10’uncu gününe girdi
Van’da kaldığı yurttan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş’i arama çalışmaları 10’uncu gününe girdi. Van Gölü’nde taramalı sonar, su altı görüntüleme ve su üstü radar cihazlarının kullanıldığı aramalarda, dalgıçlar da zaman zaman dalış yapıyor. Genç kızın kaçırılmış olma ihtimaline karşı Bardakçı Mahallesi’ne giriş-çıkış yapan 100’den fazla araçta inceleme yapıldı.
Van’da kaybolan üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş’i arama çalışmaları 10’uncu gününde de sürüyor.