Rojin Kabaiş nerede? Genç kızı arama çalışmaları 10’uncu gününe girdi

Van’da kaldığı yurttan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş’i arama çalışmaları 10’uncu gününe girdi. Van Gölü’nde taramalı sonar, su altı görüntüleme ve su üstü radar cihazlarının kullanıldığı aramalarda, dalgıçlar da zaman zaman dalış yapıyor. Genç kızın kaçırılmış olma ihtimaline karşı Bardakçı Mahallesi’ne giriş-çıkış yapan 100’den fazla araçta inceleme yapıldı.

Rojin Kabaiş nerede? Genç kızı arama çalışmaları 10’uncu gününe girdi - 1

Van’da kaybolan üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş’i arama çalışmaları 10’uncu gününde de sürüyor.

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Rojin Kabaiş nerede? Genç kızı arama çalışmaları 10’uncu gününe girdi - 2

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül akşamı kaldığı yurtta akşam yemeğini yedikten sonra dışarı çıktı.

Geri dönmeyen Rojin Kabaiş’e telefonla ulaşamayan arkadaşları, 28 Eylül’de saat 12.00 sıralarında polise haber verdi.
Rojin Kabaiş nerede? Genç kızı arama çalışmaları 10’uncu gününe girdi - 3

“ÇAKIL TAŞI TOPLAMAYAN GİDECEĞİM”

Kabaiş’in 27 Eylül’de saat 18.30 sıralarında Van Gölü Sahili’ne çakıl taşı toplamaya gideceğini söylediği, birlikte gitmeyi teklif ettiği arkadaşının olumsuz yanıt verdiği tespit edildi.

Kabaiş'in arkadaşları, 28 Eylül'de Van Gölü Sahili'nde Rojin’e ait cep telefonu, kulaklık, kek ve su bulundu.

Telefon incelenmek üzere polise teslim edildi.
Rojin Kabaiş nerede? Genç kızı arama çalışmaları 10’uncu gününe girdi - 4

TELEFONDA ANNESİYLE GÖRÜŞTÜ

Telefonla konuştuğu annesine markete gidip, kahve, su ve kek alacağını söyleyen Rojin için polis, Jandarma Sahil Güvenlik, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi’nin itfaiye ekipleri arama çalışması başlattı.

Gönüllü arama kurtarma ekiplerinin de katıldığı çalışmalara, polis ekipleri zaman zaman havadan destek veriyor.

Rojin Kabaiş nerede? Genç kızı arama çalışmaları 10’uncu gününe girdi - 5

Arama çalışmalarında Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü’nden gönderilen yandan taramalı sonar cihazı, jandarmanın su üstü radar, polisin su altı görüntüleme cihazları da kullanılıyor.

Jandarma, sahil güvenlik, polis ve AFAD ekiplerinden oluşan dalgıçlar da zaman zaman göle dalış yaparak aramalara destek veriyor.
Rojin Kabaiş nerede? Genç kızı arama çalışmaları 10’uncu gününe girdi - 6

ÇALIŞMALAR 10’UNCU GÜNÜNE GİRDİ

Bugün arama çalışmalarında 10’uncu güne girildi.

Ancak şu ana kadar Rojin’e ait herhangi bir ize ulaşılamadı.
Rojin Kabaiş nerede? Genç kızı arama çalışmaları 10’uncu gününe girdi - 7

ROJİN KABAİŞ KAÇIRILDI MI?

Rojin’in kaçırılma ihtimaline karşı da ekipler olayın yaşandığı ilk günden itibaren Bardakçı Mahallesi’ne giriş ve çıkış yapan 100’den fazla araçta inceleme yaptı.

Rojin Kabaiş nerede? Genç kızı arama çalışmaları 10’uncu gününe girdi - 8

Dün İskele sahilinde arama yapan ekipler, bugün tekrar Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile Bardakçı Mahallesi arasında kalan bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

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