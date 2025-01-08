ROKETSAN mühendisinin ölümündeki soru işaretleri: Sodyum nitrat şüphesi ve mercek altına alınan borsa işlemleri

BORSA İŞLEMLERİ İNCELEME ALTINDA

Ekipler, Yücel’in son dönemde borsada yoğun bir şekilde işlem yaptığını da saptadı.

Yücel’in hangi aracı kurum veya bankadan en son hangi hisse senetleriyle işlem yaptığı da incelemeye alındı.