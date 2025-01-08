ROKETSAN mühendisinin ölümündeki soru işaretleri: Sodyum nitrat şüphesi ve mercek altına alınan borsa işlemleri
Savunma sanayiinin öncü şirketlerinden Roketsan’da yazılım mühendisi olarak görev yapan Yusuf Serdar Yücel, evinde ölü bulundu. Yücel’in ölümüyle ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Genç mühendisin sodyum nitrat içerek yaşamına son verdiği öne sürüldü. Gözyaşları içinde toprağa verilen Yücel’in cep telefonu ile yaptığı görüşmeler ve internetteki arama geçmişi mercek altına alındı.
Roket ve füze üretimi konusunda uluslararası bir oyuncu haline gelen Roketsan’da yazılım mühendisi olarak görev yapan Yusuf Serdar Yücel, evinde ölü bulundu.
Olay 3 Ocak günü Ankara’da yaşandı.