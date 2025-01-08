ROKETSAN mühendisinin ölümündeki soru işaretleri: Sodyum nitrat şüphesi ve mercek altına alınan borsa işlemleri

Savunma sanayiinin öncü şirketlerinden Roketsan’da yazılım mühendisi olarak görev yapan Yusuf Serdar Yücel, evinde ölü bulundu. Yücel’in ölümüyle ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Genç mühendisin sodyum nitrat içerek yaşamına son verdiği öne sürüldü. Gözyaşları içinde toprağa verilen Yücel’in cep telefonu ile yaptığı görüşmeler ve internetteki arama geçmişi mercek altına alındı.

ROKETSAN mühendisinin ölümündeki soru işaretleri: Sodyum nitrat şüphesi ve mercek altına alınan borsa işlemleri - 1

Roket ve füze üretimi konusunda uluslararası bir oyuncu haline gelen Roketsan’da yazılım mühendisi olarak görev yapan Yusuf Serdar Yücel, evinde ölü bulundu.

Olay 3 Ocak günü Ankara’da yaşandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

ROKETSAN mühendisinin ölümündeki soru işaretleri: Sodyum nitrat şüphesi ve mercek altına alınan borsa işlemleri - 2

Yücel’den haber alamayan arkadaşları, durumu polise bildirdi.

Evin kapısını çilingir yardımıyla açan polis ve sağlık ekipleri Yücel’in cansız bedeni ile karşılaştı.

Genç mühendisin kimyasal bir karışım içerek yaşamına son verdiği, bu maddenin de sodyum nitrat olduğu iddia edildi.

ROKETSAN mühendisinin ölümündeki soru işaretleri: Sodyum nitrat şüphesi ve mercek altına alınan borsa işlemleri - 3

KAPIYI İÇERİDEN KİLİTLEMİŞ

Roketsan’da görevli Yusuf’un ölümüne geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Dosyayı hem cinayet masası hem de siber polisler inceliyor.

Sabah’ın haberine göre, cinayet büro polisleri, mühendisin evinde yaptıkları incelemede, kapının içeriden kilitli olduğu belirledi.

ROKETSAN mühendisinin ölümündeki soru işaretleri: Sodyum nitrat şüphesi ve mercek altına alınan borsa işlemleri - 4

ARALIK AYINDA SODYUM NİTRAT ALMIŞ

Siber polisler ise genç mühendisin telefonunu mercek altına aldı.

Yücel’in cep telefonu ile yaptığı son görüşmeler ve internetteki arama geçmişi incelendi.

Mühendisin, aralık ayında internetten kendi kredi kartıyla sodyum nitrat aldığı belirlendi.

Evde hırsızlık belirtisiz gözlemlenmezken, intihar notuna da rastlanılmadı.
ROKETSAN mühendisinin ölümündeki soru işaretleri: Sodyum nitrat şüphesi ve mercek altına alınan borsa işlemleri - 5

BORSA İŞLEMLERİ İNCELEME ALTINDA

Ekipler, Yücel’in son dönemde borsada yoğun bir şekilde işlem yaptığını da saptadı.

Yücel’in hangi aracı kurum veya bankadan en son hangi hisse senetleriyle işlem yaptığı da incelemeye alındı.
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