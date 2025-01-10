ROKETSAN mühendisinin ölümündeki sır perdesi: Google’da en son neyi aradı?

BABADAN İNFAZ İDDİASI

Yaşamını yitiren mühendisin acılı babası ise çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı.

Emekli polis memuru olan baba Ahmet Yücel, oğlunun intihar etmediğini, infaz edildiğini öne sürdü.

Baba Ahmet Yücel, olayın başından itibaren birçok şüpheli durumla karşılaştığını belirterek, “Eve ulaştığımızda stresli bir ortam vardı. Polislik mesleğimden dolayı olay yerinde bir karışıklık olduğunu hemen anladım. Oğlumun odasında sodyum nitrat maddesi bulunduğu söylendi. Araştırdım, bu madde çiftçilerin gübre olarak kullandığı bir tür. Bu maddeyle ölüm çok nadir” diye konuştu.