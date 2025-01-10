ROKETSAN mühendisinin ölümündeki sır perdesi: Google’da en son neyi aradı?
Savunma sanayiinin önemli kuruluşlarından ROKETSAN’da görev yapan yazılım mühendisi Yusuf Serdar Yücel’in ölümündeki soru işaretleri gündemdeki yerini koruyor. Genç mühendisin babası Ahmet Yücel, oğlunun infaz edildiğini savunup, “Gördüğümüz izlerden, oğlumun diz çöktürülerek ensesine silah dayanıp etkisiz hale getirildiğini, ardından poşetle havasız bırakılarak bir maddeden zehirlendiğini düşünüyoruz.” demişti. Mühendis Yücel’in telefonunda yapılan inceleme ise tamamlandı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Yücel olaydan kısa bir süre önce internette intihar yöntemlerini aradı.
Roket ve füze üretimi konusunda uluslararası bir oyuncu haline gelen Roketsan’da görev yapan yazılım mühendisi Yusuf Serdar Yücel’in ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.