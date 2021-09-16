Roma döneminden lahdi 750 bin dolara satmak isterken yakalandılar

İzmir' de, İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı ihbarıyla harekete geçti.

Teknik ve fiziki takibin ardından dün düzenlenen operasyonda, M.Ö. 3'üncü yüzyıldan Roma dönemine ait ostotek lahit (Antik çağda Anadolu'ya özgü olduğu düşünülen küçük boyutlarda lahit) ele geçirildi.