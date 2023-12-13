Roman ailelerin fahri koordinatörüne saldırı
Gaziantep Valiliği tarafından, Roman aileler adına fahri koordinatör olarak görevlendirilen Duygu İspir, kendisine verilen görev nedeniyle başka bir Roman derneğinin başkanının yakınları tarafından dövüldü. Kolu kırılan İspir, şikayetçi olduğunu belirterek, “10 yıldır dernek başkanıyım. Neden o koordinatör olamadı diye, yakınları öldüresiye dövdü.” dedi.
Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nda çalışan Duygu İspir, Gaziantep Valiliği tarafından fahri koordinatör olarak görevlendirildi.İspir, görevlendirildiği günden bu yana başka bir Roman derneği başkanının aile yakınlarıyla sorunlar yaşamaya başladı.