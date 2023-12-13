Roman ailelerin fahri koordinatörüne saldırı

"'ÖLÜMÜNE VURUN' DİYORLARDI"

“Ben 10 yıldır dernek başkanıyım. ‘Neden Roman koordinatörü ben olmadım da sen oldun?’ diye beni göze almıştı. Tehditler ediyordu.” diyen İspir, şöyle devam etti:

“Uzaklaştırma kararı olduğu için aile yakınlarını göndermiş evimize. Ben eve o gün geldikten sonra dernek başkanının karısı, kızı, kayınçosu ve onun karısı yine geldiler ve beni de öldüresiye darbettiler. Olay anında duydum ve 'Ölümüne vurun' diyorlardı. Burnumdan, ensemden ciddi darbeler aldım. Yine 14 yaşındaki oğlumun da kollarına sopalarla vurdular. Anne babamı sopalarla dövdüler. Ben o an travma geçirmişim. Hastaneye yetiştirdiler. Ben de saldırı dolayısıyla şikayetçi oldum. ‘Davandan vazgeçeceksin’ diye yine tehdit telefonları alıyorum. Bir STK başkanı görevini kötüye kullanıyorsa görevinden alınması gerekiyor. Gaziantep Valimizin talimatıyla olayı takip eden ve yanımda olan tüm müdürlerime, amirlerime teşekkür ederim.”