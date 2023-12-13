Roman ailelerin fahri koordinatörüne saldırı

Gaziantep Valiliği tarafından, Roman aileler adına fahri koordinatör olarak görevlendirilen Duygu İspir, kendisine verilen görev nedeniyle başka bir Roman derneğinin başkanının yakınları tarafından dövüldü. Kolu kırılan İspir, şikayetçi olduğunu belirterek, “10 yıldır dernek başkanıyım. Neden o koordinatör olamadı diye, yakınları öldüresiye dövdü.” dedi.

Roman ailelerin fahri koordinatörüne saldırı - 1

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nda çalışan Duygu İspir, Gaziantep Valiliği tarafından fahri koordinatör olarak görevlendirildi.

İspir, görevlendirildiği günden bu yana başka bir Roman derneği başkanının aile yakınlarıyla sorunlar yaşamaya başladı.

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Roman ailelerin fahri koordinatörüne saldırı - 2

Tehditler aldığını söyleyen İspir, dernek başkanı Niyazi B. hakkında savcılığa giderek şikayetçi oldu. Niyazi B. hakkında uzaklaştırma kararı aldıran İspir, 5 Aralık günü 4 kişi tarafından sopayla dövüldü.

Hastaneye kaldırılan İspir'in yüzünde, başında ve vücudunun farklı yerlerinde morluklar oluştu, kolunun kırıldığı tespit edildi.

Duygu İspir’in şikayeti üzerine kendisine saldıran dernek başkanı Niyazi B.’nin eşi Necla B., kızı Filiz E., kayınbiraderi Mahsuni Ç. ile onun eşi Aliye Ç., gözaltına alındı.

Şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Roman ailelerin fahri koordinatörüne saldırı - 3

“DERNEK BAŞKANI VE YAKINLARI SALDIRDI”

Duygu İspir, daha önce de ölüm tehditleri aldığını ve dernek başkanı Niyazi B. hakkında şikayetçi olduğunu söyledi. Niyazi B. hakkında 5 ay uzaklaştırma cezası verilmesinin ardından yakınları tarafından tehdit edildiğini söyleyen İspir, kendisine verilen görevden dolayı dernek başkanının aile yakınlarının saldırısına uğradığını kaydetti.

Roman ailelerin fahri koordinatörüne saldırı - 4

"'ÖLÜMÜNE VURUN' DİYORLARDI"

“Ben 10 yıldır dernek başkanıyım. ‘Neden Roman koordinatörü ben olmadım da sen oldun?’ diye beni göze almıştı. Tehditler ediyordu.” diyen İspir, şöyle devam etti:

“Uzaklaştırma kararı olduğu için aile yakınlarını göndermiş evimize. Ben eve o gün geldikten sonra dernek başkanının karısı, kızı, kayınçosu ve onun karısı yine geldiler ve beni de öldüresiye darbettiler. Olay anında duydum ve 'Ölümüne vurun' diyorlardı. Burnumdan, ensemden ciddi darbeler aldım. Yine 14 yaşındaki oğlumun da kollarına sopalarla vurdular. Anne babamı sopalarla dövdüler. Ben o an travma geçirmişim. Hastaneye yetiştirdiler. Ben de saldırı dolayısıyla şikayetçi oldum. ‘Davandan vazgeçeceksin’ diye yine tehdit telefonları alıyorum. Bir STK başkanı görevini kötüye kullanıyorsa görevinden alınması gerekiyor. Gaziantep Valimizin talimatıyla olayı takip eden ve yanımda olan tüm müdürlerime, amirlerime teşekkür ederim.”
Roman ailelerin fahri koordinatörüne saldırı - 5
Roman ailelerin fahri koordinatörüne saldırı - 6
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