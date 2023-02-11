Rönesans Rezidans'ın enkazında 'yaşam' belirtisi

'1500 VATAN EVLADI ENKAZIN İÇİNDE İNİM İNİM İNLEMEKTE'

Ahmet Kahraman, rezidans inşaatında yetkililerin ihmali olduğunu, böyle bin binaya nasıl müsaade edildiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"12 katlı yükseklikte olan bir dairenin ve 250 dairenin hiçbiri birbirinden bağımsız değil. Böyle bir yapıya nasıl müsaade edildiğini anlamakta zorluk çekiyorum. Nasıl mimar, nasıl mühendis ki bunlara bu şekilde bir izin verebilmişler. Bu şekilde harabeye uğratılabilmiş. Onun yanı sıra belediyenin bu konuda hassas davranmadıklarını düşünüyoruz. Neden yapı denetim var mı kardeşim? Var. Sen buna bu ruhsatı nasıl verirsin? Diğer şekilde, böyle yıkılmasının sebebi ne olabilir? Burada 1500 vatan evladı bugün acı çekmekte, enkazın içerisinde inim inim inlemekte. Benim kızım ve iki tane torunum burada. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, belediyelerin sıkı tedbirlerden geçirilmesini istirham ediyoruz. Yoksa bunlara bu ruhsatları verebilmeleri mümkün değil."