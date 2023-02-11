Rönesans Rezidans'ın enkazında 'yaşam' belirtisi

Hatay’ın Antakya ilçesi İnönü Bulvarı’nda, 2013 yılında raylı sistemle yapılıp, tamamlandığı belirtilen, 250 dairesi bulunan, 12 katlı Rönesans Rezidans, Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki ilk depremde yerle bir oldu.
Yıkımın gerçekleşmesinin ardından özel harekat ekipleri, yaptıkları çalışma ile birçok kişiyi enkazdan sağ olarak kurtardı. Ardından çalışmalar Zonguldak ile Ege Linyit İşletmelerine bağlı madenci işçileri tarafından sürdürüldü. Çalışmalara yurt dışından gelen ekipler de eğitimli köpeklerle destek verdi.
Arama- kurtarma çalışmaları sırasında ekipler, cihazlarla yaptıkları incelemede kalabalık olduğu tahmin edilen bir yaşam belirtisine ulaştı. Bunun üzerine bölgeye kaydırılan destek ekiplerle çalışmalar yoğunlaştırıldı.
Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu illerini vuran depremin ardından Aksaray'dan Antakya'ya gelen Ahmet Kahraman, rezidansta oturan iki torunu için enkaz başında ekiplerden gelecek umutlu haberi beklemeye başladı.
Müteahhit ve sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirten Kahraman, şunları söyledi:
''Yüce Türk milletine geçmiş olsun. Kendim Aksaraylıyım. Sabah ezanına yakın saat 04.20 sularında Aksaray'da deprem olduğunu hissettik. O anda telefonlarımıza sarılarak, benim kızım Antakya'da yaşıyordu. Telefon ettik, telefonlarına ulaşamadık. Ulaşamayınca apar topar arabalarımızla Antakya merkezdeki rezistans dedikleri yere geldik. Geldiğimizde gördüğümüze inanmadık. 250 dairelik olan bir yer tamamen yerle bir olmuştu. Onu görünce içimiz dayanmadı. Bu nasıl olur? Bugün de bir baktık her yer böyle harabe şekilde virane olmuş."
Gördükleri manzara karşısında aklımızı oynatacaktık diyen Kahraman, sözlerini şöyle sürdürdü:
"8-10 yıllık bir bina olduğunu ve bu şehrin en kaliteli binaları olduğunu söylemişlerdi. Ama ben kendim gelip o devrildikten sonra ana yataklara baktığım zaman, onların o demir yataklarının hiç de öyle olmadığını gördüm. Ben bir mühendis değilim, mimar değilim; ama sıradan bir vatandaş olarak siz de baktığınız zaman o demirlerin bağlantılarının, eksik olduğunu görürsünüz."
Ahmet Kahraman, rezidans inşaatında yetkililerin ihmali olduğunu, böyle bin binaya nasıl müsaade edildiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
"12 katlı yükseklikte olan bir dairenin ve 250 dairenin hiçbiri birbirinden bağımsız değil. Böyle bir yapıya nasıl müsaade edildiğini anlamakta zorluk çekiyorum. Nasıl mimar, nasıl mühendis ki bunlara bu şekilde bir izin verebilmişler. Bu şekilde harabeye uğratılabilmiş. Onun yanı sıra belediyenin bu konuda hassas davranmadıklarını düşünüyoruz. Neden yapı denetim var mı kardeşim? Var. Sen buna bu ruhsatı nasıl verirsin? Diğer şekilde, böyle yıkılmasının sebebi ne olabilir? Burada 1500 vatan evladı bugün acı çekmekte, enkazın içerisinde inim inim inlemekte. Benim kızım ve iki tane torunum burada. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, belediyelerin sıkı tedbirlerden geçirilmesini istirham ediyoruz. Yoksa bunlara bu ruhsatları verebilmeleri mümkün değil."
Ahmet Kahraman, buradan ayrıldığında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağını ifade ederek, "Bunun mimarından, bunun mühendisinden, bunun yapı denetiminden ve buna müsaade eden belediye başkanlığının bir an önce sorgulanmasını, buradaki 1500 insanımızın cezası bir müebbet değil. 1500 defa müebbet cezasına çarptırılmalı ki bunun gibi hainler ve alçaklar bir daha böyle yapma cesaretinde bulunamasınlar'' dedi.
Yapımı 11 sene önce tamamlanan Rönesans Rezidans'ın sosyal medyada ve ilan sitelerinde "Cennetten bir kare" adıyla reklamının yapıldığı ortaya çıkmıştı.
250 daireli rezidansta yaklaşık 1000 kişi yaşıyordu.
Depremde yan yatan bina havuzun bulunduğu bölgeye doğru devrildi. Sokaktaki başka bir apartmana da hasar verdi.
Yeni yapılan birçok bina gibi bu rezidans da sosyal medyada depreme dayanıklı vaatleriyle tanıtılmıştı.
Öte yandan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun yurtdışına kaçmak isterken İstanbul Havalimanı’nda yakalandı.
Coşkun, Başsavcılığın talimatıyla polis ekiplerince İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.
Karadağ'a kaçmak üzereyken gözaltına alınan ve üzerinde bir miktar para ele geçirilen şüpheli Coşkun, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Depremde yerle bir olan Rönesans Rezidans'ın ilan sitelerinde "Cennetten bir kare" adıyla tanıtıldığı görülmüştü.
Rezidansta Hataysporlu Taner Savut ve Christian Atsu'nun da olduğu öğrenilmişti.
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, futbolculardan henüz haber alamadıklarını açıklamıştı.
Ekipler, binada arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.