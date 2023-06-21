Rönesans Rezidans'ta kaybolan 55 kişiden 4,5 aydır haber yok
Hatay’da, daireleri "Cennetten bir köşe" sloganıyla satılan Rönesans Rezidans yüzlerce kişiye mezar olurken, 55 kişiye ise ulaşılamadı. Kayıp yakınlarının fotoğraflarıyla enkaz başına gelen aileler, 4,5 aydır arama yaptıklarını belirterek destek istedi.
6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 il içinde en büyük yıkım Hatay’da meydana geldi.
Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi’nde 2013 yılında tamamlandıktan sonra daireleri, "Cennetten bir köşe" sloganıyla satılan 250 dairden oluşan Rönesans Rezidans da depremde yıkıldı.
Yan tarafına yıkılan rezidansın enkazı altında yüzlerce kişi hayatını kaybetti, birçok kişinin ise izine rastlanmadı.