Rönesans Rezidans'ta kaybolan 55 kişiden 4,5 aydır haber yok

İncili, "A2 Blok’tan kayıp olan 55 kişiye ulaşamıyoruz. 6 Şubat’tan bu yana kayıplarımızı arıyoruz. Gerekli yerlere müracaatlarımızı yaptık. Ölü diri hiçbir şekilde bir sonuca ulaşamadık, kayıp başvurusunda bulunduk. DNA ve parmak izi araştırmalarında da bir şey çıkmadı. Enkaz kaldırılmış ama içimizdeki yıkımın, arayış acısının tarifi yok. Biz yakınlarımıza ölü ya da diri ulaşmak istiyoruz.” dedi.