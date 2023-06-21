Rönesans Rezidans'ta kaybolan 55 kişiden 4,5 aydır haber yok

Hatay’da, daireleri "Cennetten bir köşe" sloganıyla satılan Rönesans Rezidans yüzlerce kişiye mezar olurken, 55 kişiye ise ulaşılamadı. Kayıp yakınlarının fotoğraflarıyla enkaz başına gelen aileler, 4,5 aydır arama yaptıklarını belirterek destek istedi.

Rönesans Rezidans'ta kaybolan 55 kişiden 4,5 aydır haber yok - 1

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 il içinde en büyük yıkım Hatay’da meydana geldi.

Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi’nde 2013 yılında tamamlandıktan sonra daireleri, "Cennetten bir köşe" sloganıyla satılan 250 dairden oluşan Rönesans Rezidans da depremde yıkıldı.

Yan tarafına yıkılan rezidansın enkazı altında yüzlerce kişi hayatını kaybetti, birçok kişinin ise izine rastlanmadı. 

TÜRKİYE HABERLERİ

Rönesans Rezidans'ta kaybolan 55 kişiden 4,5 aydır haber yok - 2

Defin ve enkaz kaldırma çalışmalarının ardından rezidansta yaşayan 55 kişiye ulaşılamadı. 4,5 aydır bu kayıp kişilerden bir haber alabilmek için yakınları, hastane, mezarlık ve Adli Tıp Kurumu morgunda araştırma yapsa da bir sonuca ulaşamadı.

Rönesans Rezidans'ta kaybolan 55 kişiden 4,5 aydır haber yok - 3

"ACININ TARİFİ YOK"

Kayıp olan Mehmet Şükrü ve Mevlüde Yıldız İncili’nin gelinleri Sabiha İncili, A2 Blok'ta yaşayan kayıpları için depremden sonraya buraya geldiklerini dile getirdi.

Rönesans Rezidans'ta kaybolan 55 kişiden 4,5 aydır haber yok - 4

İncili, "A2 Blok’tan kayıp olan 55 kişiye ulaşamıyoruz. 6 Şubat’tan bu yana kayıplarımızı arıyoruz. Gerekli yerlere müracaatlarımızı yaptık. Ölü diri hiçbir şekilde bir sonuca ulaşamadık, kayıp başvurusunda bulunduk. DNA ve parmak izi araştırmalarında da bir şey çıkmadı. Enkaz kaldırılmış ama içimizdeki yıkımın, arayış acısının tarifi yok. Biz yakınlarımıza ölü ya da diri ulaşmak istiyoruz.” dedi.

Rönesans Rezidans'ta kaybolan 55 kişiden 4,5 aydır haber yok - 5

"1100 KİLOMETRE YOL GELDİ"

Öğretmen Tubanur Karaman’ın babası Ali Karaman ise, kızının depremden bir gün önce İzmir'den uçakla Hatay'a geldiğini ifade etti.

Rönesans Rezidans'ta kaybolan 55 kişiden 4,5 aydır haber yok - 6

Depremin olduğu gece saat 01.15 gibi kızıyla konuştuğunu söyleyen baba Karaman, "Bir daha görüşemedik. 6 Şubat’tan beri kızımdan haber alamıyorum. Son kepçe ayrılana kadar buradaydık, ulaşamadık. Çanakkale’de bin 100 kilometre yoldan geldim, çocuklarımızın bulunmasını istiyoruz. Burada 55 evladımız var hepsi bizim canımız ciğerimiz." dedi.

Rönesans Rezidans'ta kaybolan 55 kişiden 4,5 aydır haber yok - 7

Hastanelere, morglara baktıklarını ancak bulamadıklarını dile getiren Karaman şöyle devam etti:

"Devletimizden bir destek istiyoruz. İlgili bakanlıklardan kayıplarımızla ilgili bir açıklama istiyoruz. Evlerin yapılması yönünde açıklama yapılıyor ama kayıpların bulunması yönünde de bir bilgilendirme yapılmasını talep ediyoruz.”

Rönesans Rezidans'ta kaybolan 55 kişiden 4,5 aydır haber yok - 8
Rönesans Rezidans'ta kaybolan 55 kişiden 4,5 aydır haber yok - 9
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