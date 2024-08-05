Ruhsatına bakmadan gerçek modeli anlaşılmıyor: 34 yaşındaki arabaya 400 bin lira harcadı, 2 milyon liralık otomobile benzetti
Otomobil tutkunu Sebahattin Şimşek isimli vatandaş, 34 yaşındaki otomobilini yaklaşık 6 aylık çalışma sonucu güncel piyasa değeri 2 milyon liranın üzerinde olan 1964 model Ford Mustang’e benzetti. “Eski arabalara hevesim vardı.” diyen Şimşek, aracı satması için kendisine 600 bin lira teklif edildiğini ancak kabul etmediğini söyledi.
Burdurlu bir otomobil tutkunu, 34 yaşındaki arabasına 400 bin lira harcayip, ortaya Ford Mustang görünümlü bir araç çıkardı.