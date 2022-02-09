Rus askeri gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçti

Rus donanmasına ait 3 gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Haberler - Anadolu Ajansı 09.02.2022 - 22:09

Rus askeri gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçti - 1

'nın Karadeniz filosu gemilerinden 17 borda numaralı "Pyotr Morgunov", 12 borda numaralı "Olenegorskiy Gorniak" ve 16 borda numaralı "Georgiy Pobedonosets", saat 20.30 civarında Boğazı'na giriş yaptı.

Rus askeri gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçti - 2

Karadeniz yönüne seyrini sürdüren gemilere Boğaz geçişinde Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları refakat etti.

Rus askeri gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçti - 3

Gemilerin gideceği liman hakkında bilgi verilmedi.

Rus askeri gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçti - 4
Rus askeri gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçti - 5
Rus askeri gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçti - 6

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