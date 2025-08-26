Rus eşi bıçakladı, hastaneye gitmeyince üç gün sonra öldü: Antalya'da kan donduran cinayet
Antalya'da Rus eşi Aısylu Akhmetshina tarafından bıçaklanan Osman Karayel, hastane yerine pansiyonda kalan ağabeyinin yanına gitti. Üç gün sonra hayatını kaybeden Karayel'in vücudunda kesi izi olduğunun fark edilmesi üzerine gözaltına alınan eşi, tutuklandı.
Antalya'da 51 yaşındaki Osman Karayel, Rus uyruklu eşi 57 yaşındaki ile tartıştıktan sonra pansiyonda konaklayan ağabeyi Ali Karayel'in yanında kalmaya başladı.
Cumartesi günü saat 22.00 sıralarında markete giden Ali Karayel, pansiyona dönünce kardeşini odada göremedi.
Etrafa bakınan Karayel, koridorda bulunan tuvalette kardeşi Osman Karayel'i hareketsiz görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.