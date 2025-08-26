Rus eşi bıçakladı, hastaneye gitmeyince üç gün sonra öldü: Antalya'da kan donduran cinayet

"KENDİMİ KORUMAK İSTERKEN OLDU"

Aısylu Akhmetshina ifadesinde, Osman Karayel ile boşanma aşamasında olduklarını belirterek, “Senelerdir beni darbediyordu. O gün geldiğinde de tartıştık. Ben de elimde olan bıçakla kendimi savunmak isterken ona geldi. Bilinçli ve isteyerek yapmadığım bir şey." iddiasında bulundu.

Aısylu Akhmetshina, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.