Rus fenomene Muğla’da hüzünlü anma

Muğla’nın Milas ilçesinde 21 Temmuz günü geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Rus fenomen Tatyana Ozolina, kaza geçirdiği yerde anıldı.

Rus fenomene Muğla’da hüzünlü anma - 1

Muğla’da geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Rus sosyal medya fenomeni Tatyana Ozolina, kaza yaptığı noktada anıldı.

Ozolina’nın yaşamını yitirdiği kaza 21 Temmuz’da yaşandı.

Muğla'nın Milas ilçesinde aynı yöne giden iki motosikletin çarpıştığı kazada, dünya turuna çıkan Rus sosyal medya fenomeni Tatiana Ozolina yaşamını yitirdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Rus fenomene Muğla’da hüzünlü anma - 2

“ARKADAN GELİRKEN BANA ÇARPTI”

Kaza yapan diğer motosiklet sürücüsü Onur Obut, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Obut ifadesinde, “Tatiana Ozolina ve Sergei Khardikov ile sosyal medyadan uzun süredir tanışıyorum. Kendilerini Türkiye’yi gezdirmek için davet ettim. Seyahatimiz İstanbul'da başladı. Milas ilçe sınırlarına girdiğimizde geride kalan Sergei'yi beklemek için yavaşladım. O sırada arkadan gelen Tatiana, bana çarparak savruldu.” dedi.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Obut, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Rus fenomene Muğla’da hüzünlü anma - 3

KAZA YAPTIĞI YERDE ANILDI

Rus fenomen, Muğla’nın Milas ilçesinde kaza yaptığı yerde anıldı.

Dün gerçekleşen anmada, Ozolina’nın yaşamını yitirdiği yere çiçek ve kask bırakıldı.

Rus fenomene Muğla’da hüzünlü anma - 4

Anma töreni Ozolina’nın sevenleri tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Rus fenomene Muğla’da hüzünlü anma - 5
Rus fenomene Muğla’da hüzünlü anma - 6
DAHA FAZLA GÖSTER