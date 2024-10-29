Rus fenomene Muğla’da hüzünlü anma
Muğla’nın Milas ilçesinde 21 Temmuz günü geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Rus fenomen Tatyana Ozolina, kaza geçirdiği yerde anıldı.
Muğla’da geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Rus sosyal medya fenomeni Tatyana Ozolina, kaza yaptığı noktada anıldı.
Ozolina’nın yaşamını yitirdiği kaza 21 Temmuz’da yaşandı.
Muğla'nın Milas ilçesinde aynı yöne giden iki motosikletin çarpıştığı kazada, dünya turuna çıkan Rus sosyal medya fenomeni Tatiana Ozolina yaşamını yitirdi.