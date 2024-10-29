Rus fenomene Muğla’da hüzünlü anma

“ARKADAN GELİRKEN BANA ÇARPTI”

Kaza yapan diğer motosiklet sürücüsü Onur Obut, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Obut ifadesinde, “Tatiana Ozolina ve Sergei Khardikov ile sosyal medyadan uzun süredir tanışıyorum. Kendilerini Türkiye’yi gezdirmek için davet ettim. Seyahatimiz İstanbul'da başladı. Milas ilçe sınırlarına girdiğimizde geride kalan Sergei'yi beklemek için yavaşladım. O sırada arkadan gelen Tatiana, bana çarparak savruldu.” dedi.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Obut, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.