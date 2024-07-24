Rus fenomenin yaptığı hata onu ölüme götürmüş: Yardım kampanyası başlatıldı

Muğla'nın Milas ilçesinde aynı yöne giden iki motosikletin çarpıştığı kazada, dünya turuna çıkan Rus sosyal medya fenomeni Tatiana Ozolina hayatını kaybetti. Kaza raporuna göre, Ozolina'nın hatalı sollama sonucu öldüğü belirlendi. Ayrıca, Ozolina'nın cenazesinin ülkesine götürülmesi için Rusya'da yardım kampanyası başlatıldığı öğrenildi.

Rus fenomenin yaptığı hata onu ölüme götürmüş: Yardım kampanyası başlatıldı - 1

Kaza, 21 Temmuz saat 17.30 sıralarında Söke-Milas kara yolunda meydana geldi.

Rusya vatandaşı motosiklet tutkunu sosyal medya fenomeni Tatiana Ozolina, dünya turu kapsamında temmuz ayının ikinci haftasında Türkiye'ye giriş yaptı.

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Rus fenomenin yaptığı hata onu ölüme götürmüş: Yardım kampanyası başlatıldı - 2

Tur kapsamında Tatiana Ozolina'ya, Onur Obuk ve Sergei Khadrikov eşlik etti.

Milas yönüne doğru hareket eden 3 motosikletliden Sergei Khadrikov iddiaya göre geride kaldı.

Rus fenomenin yaptığı hata onu ölüme götürmüş: Yardım kampanyası başlatıldı - 3

Bunun üzenine Obuk ve Ozolina hız keserek diğer arkadaşlarının kendilerine yaklaşmasını bekledi. Bu sırada gelen bir TIR, Obuk ile Ozolina'nın motosikletlerinin arasına girdi.

Rus fenomenin yaptığı hata onu ölüme götürmüş: Yardım kampanyası başlatıldı - 4

Tekrar öne geçebilmek için bu TIR'ı hatalı şekilde solladığı ileri sürülen Tatiana Ozolina'nın kullandığı motosiklet, önünde seyreden Onur Obuk yönetimindeki motosiklete arkadan çarptı.

Rus fenomenin yaptığı hata onu ölüme götürmüş: Yardım kampanyası başlatıldı - 5

Çarpmanın etkisiyle Obuk ve Ozolina savrularak yola düştü. İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ozolina'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan Onur Obuk ise Milas Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tatiana Ozolina'nın cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Rus fenomenin yaptığı hata onu ölüme götürmüş: Yardım kampanyası başlatıldı - 6

DİĞER MOTOSİKLETLİ ANLATTI

Olayın ardından hastanede tedavisi tamamlanan Onur Obuk polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Obuk, dün çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Obuk'un ifadesinde turda arka seyreden ve yavaşlayan Sergei Khadrikov'u beklediklerini belirtirken, Sergei Khadrikov da Tatiana Ozolina'nın bir TIR'ı hatalı şekilde sollaması sonucu önünde seyreden Obuk'a çarptığını söyledi.

Rus fenomenin yaptığı hata onu ölüme götürmüş: Yardım kampanyası başlatıldı - 7

YARDIM KAMPANYASI

Kazadan sonra cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Ozalina'nın cenazesinin ülkesine götürülmesi için Rusya'da yardım kampanyası başlatıldığı öğrenildi.

Rus fenomenin yaptığı hata onu ölüme götürmüş: Yardım kampanyası başlatıldı - 8

Yardım kampanyası, ölen fenomenin sevgilisi Alex Volodikov ve kaza yaptığı sırada yanında bulunan motosikletli arkadaşı Sergey Hardikov tarafından sosyal medya hesaplarından duyuruldu.

Rus fenomenin yaptığı hata onu ölüme götürmüş: Yardım kampanyası başlatıldı - 9

Alex Volodikov, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda, Tatyana'nın ailesine destek olmak için resmi bir bağış kampanyası açıldığını belirtti.

Rus fenomenin yaptığı hata onu ölüme götürmüş: Yardım kampanyası başlatıldı - 10

Paylaşımda, bağış yapmak isteyenler için banka kartı numarası da verildi.

Rus fenomenin yaptığı hata onu ölüme götürmüş: Yardım kampanyası başlatıldı - 11

"Moto Tanya" adıyla bilinen Tatyana Ivanovna Ozolina'nın çeşitli sosyal medya hesaplarında 8 milyon takipçisi olduğu ve Rusya'nın en popüler moto bloggerlarından biri olduğu öğrenildi.

13 yaşında bir erkek çocuk annesi olan Ozolina'nın kaza sırasında kaskının kafasından fırlaması nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

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