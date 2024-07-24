Rus fenomenin yaptığı hata onu ölüme götürmüş: Yardım kampanyası başlatıldı
Muğla'nın Milas ilçesinde aynı yöne giden iki motosikletin çarpıştığı kazada, dünya turuna çıkan Rus sosyal medya fenomeni Tatiana Ozolina hayatını kaybetti. Kaza raporuna göre, Ozolina'nın hatalı sollama sonucu öldüğü belirlendi. Ayrıca, Ozolina'nın cenazesinin ülkesine götürülmesi için Rusya'da yardım kampanyası başlatıldığı öğrenildi.
Kaza, 21 Temmuz saat 17.30 sıralarında Söke-Milas kara yolunda meydana geldi.
Rusya vatandaşı motosiklet tutkunu sosyal medya fenomeni Tatiana Ozolina, dünya turu kapsamında temmuz ayının ikinci haftasında Türkiye'ye giriş yaptı.