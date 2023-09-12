Rus mankenin Kağıthane'deki evinde milyonluk hırsızlık

İstanbul’da yaşayan Rus manken Aleksandra Serıakova’nın Kağıthane’deki evine hırsız girdi. Serıakova’nın 500 bin lira değerinde döviz ve 500 bin liralık mücevherini çalarak kayıplara karışan hırsızı yakalamak için çalışma başlatıldı.

Rus mankenin Kağıthane'deki evinde milyonluk hırsızlık - 1

Rus manken Aleksandra Serıakova’nın Kağıthane’de yaşadığı evine hırsız girdi.

Hırsızlık olayı, Kağıthane Merkez Mahallesi’nde bulunan bir rezidansta 7 Eylül Perşembe günü meydana geldi.

İddiaya göre, rezidansın 12’inci katında yaşayan Rus manken Aleksandra Serıakova akşam saatlerinde SPA’ya gitti.

24 yaşındaki manken bir saat sonra evine geldiğinde mücevher kutusunun açık olduğunu ve içindeki 500 bin lira değerindeki kolyesinin olmadığını fark etti.

Kutudaki 500 bin lira değerindeki dövizinin de olmadığını görünce eve hırsız girdiğini anladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Rus mankenin Kağıthane'deki evinde milyonluk hırsızlık - 2

Hemen rezidans yönetimine ve polise haber verdi.

Polis ekipleri evde parmak izi ve delil çalışması yaptı. Rezidansın lobi ve dış kamera kayıtları ise incelemeye alındı.

Polisin, hırsız veya hırsızları yakalamak için çalışması sürüyor.
Rus mankenin Kağıthane'deki evinde milyonluk hırsızlık - 3

“KAPIDA HİÇ ZORLAMA YOK”

Olayı anlatan Serıakova’nın avukatı Umut Narin, “Olayın enteresan yanı herhangi bir kapı zorlaması yok. Hiçbir şekilde kapıda bir müdahale yok. Kapının herhangi bir bilen kişi tarafından açıldığı açık ve net. Bizim tahminimiz hem bölgeyi bilen ham de rezidansı bilen, buraya hakim ve Aleksandra'yı daha önceden takip etmiş biri olduğunu düşünüyoruz.” dedi.

Rus mankenin Kağıthane'deki evinde milyonluk hırsızlık - 4

Hırsızın hiçbir kameraya yakalanmadığına dikkat çeken Narin, şöyle devam etti:

“Rezidansta sadece lobide kamera var. Koridorlarda ve asansörlerde maalesef kamera yok. Bu açıdan bizim için büyük bir eksiklik. Olay günü hemen karakolla irtibatı sağladık. Emniyet güçleri buraya gelerek parmak izi ve delilleri topladılar. Rezidansın lobi ve dış kapı kamera kayıtlarını topladılar. Umuyorum ki en kısa zamanda bir sonuç alabiliriz. Üzücü olan İstanbul'un göbeğinde ve bu kadar değerli bir noktada önemli bir rezidansta bu olayın olması, hem çok üzücü hem de düşündürücü.”
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