Rus mankenin Kağıthane'deki evinde milyonluk hırsızlık
İstanbul’da yaşayan Rus manken Aleksandra Serıakova’nın Kağıthane’deki evine hırsız girdi. Serıakova’nın 500 bin lira değerinde döviz ve 500 bin liralık mücevherini çalarak kayıplara karışan hırsızı yakalamak için çalışma başlatıldı.
Rus manken Aleksandra Serıakova’nın Kağıthane’de yaşadığı evine hırsız girdi.
Hırsızlık olayı, Kağıthane Merkez Mahallesi’nde bulunan bir rezidansta 7 Eylül Perşembe günü meydana geldi.
İddiaya göre, rezidansın 12’inci katında yaşayan Rus manken Aleksandra Serıakova akşam saatlerinde SPA’ya gitti.
24 yaşındaki manken bir saat sonra evine geldiğinde mücevher kutusunun açık olduğunu ve içindeki 500 bin lira değerindeki kolyesinin olmadığını fark etti.Kutudaki 500 bin lira değerindeki dövizinin de olmadığını görünce eve hırsız girdiğini anladı.