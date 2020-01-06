Rus savaş gemisi Kabataş açıklarında sürüklendi

Alınan bilgiye göre, Rus Donanmasının Kuzey filosuna ait 055 Borda numaralı Slava sınıfı 186 metre uzunluğundaki füze gemisi "Mareşal Ustinov", yapılan planlamaya göre Marmara Denizi'nden giriş yaptıktan sonra demir atmak üzere Sarayburnu'na gitti.