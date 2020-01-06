Rus savaş gemisi Kabataş açıklarında sürüklendi

Rus savaş gemisi Kabataş açıklarında arızalandı. Fırtına nedeniyle sürüklenen gemi romorkörler yardımıyla Moda'ya çekildi.
DHA 06.01.2020 - 13:24| Son Güncelleme : 06.01.2020 - 14:14
İstanbul Boğazı'ndaki yoğun akıntıdan etkilenen Rus savaş gemisi "Mareşal Ustinov", Moda açıklarına demirledi.
Alınan bilgiye göre, Rus Donanmasının Kuzey filosuna ait 055 Borda numaralı Slava sınıfı 186 metre uzunluğundaki füze gemisi "Mareşal Ustinov", yapılan planlamaya göre Marmara Denizi'nden giriş yaptıktan sonra demir atmak üzere Sarayburnu'na gitti.
Füze gemisi, Boğaz geçişi sırasında Kabataş açıklarında arızalandı. Fırtına ve güçlü akıntı nedeniyle sürüklenen gemi, romorkörler yardımıyla çekildi.
Gemi yaklaşık 1,5 saatlik yolculuğunun ardından Moda açıklarına demirledi.
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