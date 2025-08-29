Rus yüzücüyü arama çalışmaları altıncı gününde: Helikopterlerden havadan destek

İstanbul Boğazı'nda kaybolan Rus yüzücüyü arama çalışmalarına helikopter havadan destek verirken, botlar ise denizden çalışmalarını sürdürüyor.

Rus yüzücüyü arama çalışmaları altıncı gününde: Helikopterlerden havadan destek - 1

İstanbul’da gerçekleştirilen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı sırasında denizde kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’u arama çalışmaları altıncı gününde devam ediyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Rus yüzücüyü arama çalışmaları altıncı gününde: Helikopterlerden havadan destek - 2

Arama çalışmalarına, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı’na bağlı helikopter havadan destek verirken, botlar ise denizden çalışmalarını sürdürüyor.

Rus yüzücüyü arama çalışmaları altıncı gününde: Helikopterlerden havadan destek - 3

DRON İLE BOĞAZ TARANIYOR

Öte yandan arama çalışmalarına destek veren AFAD ekipleri, dron ile tüm boğazı tarayarak havadan arama çalışması gerçekleştirdi.

Rus yüzücüyü arama çalışmaları altıncı gününde: Helikopterlerden havadan destek - 4

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da 24 Ağustos Pazar günü Boğaz'da düzenlenen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’na 3 bin sporcu katıldı.

Yarışın tamamlanmasının ardından 29 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’un karaya çıkmadığı belirlendi.

Durumun fark edilmesi üzerine ekiplere haber verildi.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler denizden ve karadan arama çalışmalarına başladı.

Rus yüzücüyü arama çalışmaları altıncı gününde: Helikopterlerden havadan destek - 5

RUS YÜZÜCÜYÜ ARAMA ÇALIŞMALARINDA NELER YAŞANDI?

Yarışa katılanlardan inşaat mühendisi amatör yüzücü Hayati Şamiloğlu, Svechnikov'un kaybolmasına ilişkin haberlerin medyada yer bulmasının ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, bu kişiyi yarış esnasında gördüğünü ve yanlış yöne doğru gittiği için uyardığını bildirdi.

Bu ihbar üzerine Şamiloğlu, Kuzguncuk İskelesi'nden sahil güvenlik teknesi ile alınarak, Svechnikov'u son gördüğü yere götürüldü. Bilgisine başvurulan Şamiloğlu'nun, gösterdiği koordinatlar kayıtlara geçti.

Öte yandan Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın otel ve hastane kayıtlarının araştırılarak kaybolan sporcuya dair herhangi bir kayıt girişi olup olmadığının da araştırılmasını talep etti.

Başsavcılığın talebi sonrası Rus yüzücünün kaldığı otelde son görüntüleri ortaya çıktı.
Resepsiyonda çalışanla konuştuğu ve koltukta oturan Svechnikov’nun içeride bir süre dolaştığı görüldü.

Rus yüzücüyü arama çalışmaları altıncı gününde: Helikopterlerden havadan destek - 6

TÜM GÜVENLİK KAMERALARININ ARAŞTIRILMASI TALEBİ

Ayrıca Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Svechinikov’un saat 10:08’de atlama platformu üzerinde atlayarak yüzmeye başladığı fakat yüzme faaliyetinin bitiş noktasında kurulu olan parkura çıkmadığı, herhangi bir bitiş verisi alınamadığı boğulma tehlikesi geçirmeme ihtimalinin de değerlendirildiğini duyurdu.

Başsavcılık, şahsın bitiş noktası dışında başka bir alandan çıkış yapma ihtimali değerlendirildiği bu sebeple Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile 15 Temmuz Şehitler köprüsü arasında kalan tüm sahil hattını gören park, bahçe, otel gibi güvenlik kameralarının araştırılması talep etti.

Rus yüzücüyü arama çalışmaları altıncı gününde: Helikopterlerden havadan destek - 7

EŞİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Rus yüzücünün eşi Antonina Svechhnikova, "Nikolai Svechhnıkova benim eşim olur. 22.08.205 günü eşim Rusya'dan İstanbul'daki 37. Boğaziçi Kıtalararası yüzme yarışı için üç öğrencisiyle birlikte İstanbul'a geldi. Dün yani 24.08.2025 günü Beykoz Kanlıca İskelesinde saat 10.00 sıralarında yarışa katılmış arkadaşlarıyla birlikte daha sonra yarış bittikten sonra eşim bitiş yerine gelmemiş ve kimse görmemiş. Dün 24.08.2025 günü saat 10.00'dan beri eşime ulaşamıyorum ve hayatından endişe duyuyorum." demişti.

DAHA FAZLA GÖSTER