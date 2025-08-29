Rus yüzücüyü arama çalışmaları altıncı gününde: Helikopterlerden havadan destek

TÜM GÜVENLİK KAMERALARININ ARAŞTIRILMASI TALEBİ

Ayrıca Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Svechinikov’un saat 10:08’de atlama platformu üzerinde atlayarak yüzmeye başladığı fakat yüzme faaliyetinin bitiş noktasında kurulu olan parkura çıkmadığı, herhangi bir bitiş verisi alınamadığı boğulma tehlikesi geçirmeme ihtimalinin de değerlendirildiğini duyurdu.

Başsavcılık, şahsın bitiş noktası dışında başka bir alandan çıkış yapma ihtimali değerlendirildiği bu sebeple Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile 15 Temmuz Şehitler köprüsü arasında kalan tüm sahil hattını gören park, bahçe, otel gibi güvenlik kameralarının araştırılması talep etti.