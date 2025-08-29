Rus yüzücüyü arama çalışmaları altıncı gününde: Helikopterlerden havadan destek

RUS YÜZÜCÜYÜ ARAMA ÇALIŞMALARINDA NELER YAŞANDI?
Yarışa katılanlardan inşaat mühendisi amatör yüzücü Hayati Şamiloğlu, Svechnikov'un kaybolmasına ilişkin haberlerin medyada yer bulmasının ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, bu kişiyi yarış esnasında gördüğünü ve yanlış yöne doğru gittiği için uyardığını bildirdi.
Bu ihbar üzerine Şamiloğlu, Kuzguncuk İskelesi'nden sahil güvenlik teknesi ile alınarak, Svechnikov'u son gördüğü yere götürüldü. Bilgisine başvurulan Şamiloğlu'nun, gösterdiği koordinatlar kayıtlara geçti.
Öte yandan Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın otel ve hastane kayıtlarının araştırılarak kaybolan sporcuya dair herhangi bir kayıt girişi olup olmadığının da araştırılmasını talep etti.
Başsavcılığın talebi sonrası Rus yüzücünün kaldığı otelde son görüntüleri ortaya çıktı.
Resepsiyonda çalışanla konuştuğu ve koltukta oturan Svechnikov’nun içeride bir süre dolaştığı görüldü.