Ruslar, Antalya'da yüzlerce ilan bastırdı. Canlı bulana 100 bin, ölü bulana 10 bin lira ödül verilecek

Kayıp köpeklerini aramaktan vazgeçmeyen sahipleri, bastırdıkları iki bin el ilanında köpekleri sağ bulana 100 bin lira, ölüsünü bulana 10 bin lira ödül koyarak ve her gün gidip ortalama 200 kilometre yol katederek köpeklerini bulma umutlarını diri tutmaya çalışıyor.