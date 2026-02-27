Ruslar, Antalya'da yüzlerce ilan bastırdı. Canlı bulana 100 bin, ölü bulana 10 bin lira ödül verilecek
27.02.2026 16:49
İHA
Antalya'da yaşayan Rus aileler, 10 Ocak'tan bu yana kayıp iki köpeği arıyor. Kemer'de gezi sırasında köpeklerini kaybeden aileler yüzlerce ilan bastırıp şehrin çeşitli yerlerine astı. Aileler köpekleri ölü ya da canlı bulanlara ödül verecek.
Antalya'da dört yıldır yaşayan iki Rus aile, kaybettikleri köpeklerini arıyor.
Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle dört yıl önce Türkiye'ye gelerek Antalya'nın Döşemealtı ilçesine yerleşen Ivakina çifti, köpekleri Rubi ve arkadaşlarının köpekleri Boris'i yanlarına alarak sekiz kişilik bir kafile halinde Kemer'in Tekirova ilçesinde Tahtalı Dağı eteklerinde gezmeye çıktı.
Otomobilleriyle Tahtalı Teleferik yoluna giren kafile, Galina Ivakina'nın rahatsızlanması üzerine durakladı.
Grup araçlarından inince köpekler de ormanlık alanda oynamaya başladı.
KÖPEKLERİN KAVGA SESİ GELDİ
Galina İvakina'yı yürüterek kendine gelmesine çalışan grup, o sırada orman içinde bulunan Boris ve Robi'nin bulunduğu bölgeden köpeklerin kavga sesini duydu.
O noktaya doğru ilerleyen grubun karşısına büyük bir Kangal köpeği çıkınca, yanlarında çocuklar da bulunan kafile köpeğin saldırması üzerine uzaklaşmak zorunda kaldı.
ROBI'NIN TAKİP CİHAZI BULUNDU, BORIS'TEN HABER YOK
Bütün güçlüklere rağmen köpeklerini aramaktan vazgeçmeyen aileler, kaybolduktan dokuz gün sonra Robi'nin tasmasındaki takip cihazını çobanların çöp döktüğü yerin yanında buldu.
Vladislav Ivakin, durumu çobanlara sorduğunda "Biz görmedik." cevabını aldığını öne sürdü.
PARA ÖDÜLÜ VERECEKLER
Kayıp köpeklerini aramaktan vazgeçmeyen sahipleri, bastırdıkları iki bin el ilanında köpekleri sağ bulana 100 bin lira, ölüsünü bulana 10 bin lira ödül koyarak ve her gün gidip ortalama 200 kilometre yol katederek köpeklerini bulma umutlarını diri tutmaya çalışıyor.