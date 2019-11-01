Rusya ile ortak devriyeden ilk görüntüler

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 01.11.2019 - 12:32 Son Güncelleme : 01.11.2019 - 12:38
Milli Savunma Bakanlığı, Rusya ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi’de varılan mutabakat çerçevesinde; Türk ve Rus askeri unsurlarının ve İHA’ların katılımıyla Fırat’ın doğusundaki ilk ortak devriye başladığını duyurdu.
Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından ortak devriye ile ilgili fotoğraflar da paylaştı.
Türk ve Rus askerlerinin ortak devriye görevinin 5-6 saat sürmesi bekleniyor.
Türk ve Rus askerleri daha önce İdlib ve Tel Rifat'ta koordineli devriye görevinde bulunmuştu.
Fırat'ın doğusuna düzenlenen bu devriye, iki ülke askerleri arasındaki ilk ortak devriye olma özelliğini taşıyor.