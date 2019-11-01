Rusya ile ortak devriyeden ilk görüntüler

RUSYA İLE ORTAK DEVRİYE

Milli Savunma Bakanlığı, Rusya ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi’de varılan mutabakat çerçevesinde; Türk ve Rus askeri unsurlarının ve İHA’ların katılımıyla Fırat’ın doğusundaki ilk ortak devriye başladığını duyurdu.

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