Rusya ile ortak devriyeden ilk görüntüler

Suriye'de "güvenli bölge" uygulamaları kapsamında Türk ve Rus askerlerince Fırat'ın doğusunda ilk ortak kara devriyesi başladı.

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 01.11.2019 - 12:32 Son Güncelleme : 01.11.2019 - 12:38

RUSYA İLE ORTAK DEVRİYE

Milli Savunma Bakanlığı, Rusya ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi’de varılan mutabakat çerçevesinde; Türk ve Rus askeri unsurlarının ve İHA’ların katılımıyla Fırat’ın doğusundaki ilk ortak devriye başladığını duyurdu.

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İLK GÖRÜNTÜLER

Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından ortak devriye ile ilgili fotoğraflar da paylaştı. 

Türk ve Rus askerlerinin ortak devriye görevinin 5-6 saat sürmesi bekleniyor.

Türk ve Rus askerleri daha önce İdlib ve Tel Rifat'ta koordineli devriye görevinde bulunmuştu.

Fırat'ın doğusuna düzenlenen bu devriye, iki ülke askerleri arasındaki ilk ortak devriye olma özelliğini taşıyor.

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