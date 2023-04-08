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Rusya-Ukrayna savaşını protesto etmek için Taksim'de intihar girişimi

İstanbul'da Beyoğlu'nda Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı protesto etmek için intihar girişiminde bulunan kişi, gözaltına alındı.

Rusya-Ukrayna savaşını protesto etmek için Taksim'de intihar girişimi - 1

Sabah saatlerinde Taksim Tüneli üst geçidinde korkulukları aşan bir kişinin intihar girişiminde bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Rusya-Ukrayna savaşını protesto etmek için Taksim'de intihar girişimi - 2

Olay yerine gelen polis ekipleri, alt geçitteki trafiği durdururken, itfaiye ekipleri de üstgeçidin altına tedbir amacıyla şişme yatak açtı.

Rusya-Ukrayna savaşını protesto etmek için Taksim'de intihar girişimi - 3

Rusça konuşan ve alkollü olduğu belirtilen kişinin, Ukrayna-Rusya savaşının durmasını istediği ve zaman zaman İngilizce "savaşı durdur" diye bağırdı.

Rusya-Ukrayna savaşını protesto etmek için Taksim'de intihar girişimi - 4

Polis ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmaları neticesinde eski polis olduğu bildirilen Ukraynalı A.A.I, ikna edilerek bulunduğu yerden indirildi.

Rusya-Ukrayna savaşını protesto etmek için Taksim'de intihar girişimi - 5

Daha sona gözaltına alınan A.A.I, polis merkezine götürüldü.

Rusya-Ukrayna savaşını protesto etmek için Taksim'de intihar girişimi - 6
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