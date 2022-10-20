Rusya üzerinden soğuk hava geliyor! (20 Ekim 2022 hava durumu)

Ege'de de rüzgar kuvvetli ve soğuk estiğinden bugün bölgede 'üşüten' bir hava var.

Muğla 22, Afyonkarahisar 17, Bodrum'da hissedilen sıcaklık 19 derece.

Bölgede hafta sonu sıcaklıklar yeniden artacak.