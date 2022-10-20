Rusya üzerinden soğuk hava geliyor! (20 Ekim 2022 hava durumu)

Rusya üzerinden inen soğuk hava dalgası bugün ve yarın üşütecek.
Havanın parçalı bulutlu olacağı İstanbul'da bugün kuru soğuk var. Sıcaklık 13-14 derecelerde ancak cumartesi günü tekrar 20'leri bulacak.
Ankara'da da hava bulutlu, sıcaklık 14 derece, gece ise 3 dereceye iniyor.
İzmir'de rüzgar nedeniyle hissedilen sıcaklık 19.
Bursa 15, Antalya'da da yerel yağmurlar var.
Marmara Bölgesi'nde güneş görülse de soğuk bir gün olacak.
Edirne 17, Sakarya 14, Balıkesir 15 derece. Kocaeli tarafı daha bulutlu. Hafta sonuysa bölgeye ılık hava geliyor.
Ege'de de rüzgar kuvvetli ve soğuk estiğinden bugün bölgede 'üşüten' bir hava var.
Muğla 22, Afyonkarahisar 17, Bodrum'da hissedilen sıcaklık 19 derece.
Bölgede hafta sonu sıcaklıklar yeniden artacak.
İç Anadolu da rüzgarlı ve soğuk.
Sivas 9 dereceye iniyor. Konya 13, Eskişehir 14 derece. Gece sıcaklığı da 0 dereceye gerileyecek.
Akdeniz'deki rüzgarlar da serin esiyor.
Adana, Mersin, Kuzey Kıbrıs boyunca yağmur var.
Adaba 26, Isparta 22 derece.
Karadeniz'de Bolu 10 derece. Samsun, Rize hattı ve Doğu Anadolu'da yağış var.
Yaylar, Gümüşhane, Erzurum, Van kesiminde kar yağacak.
Zonguldak 15, Samsun 12, Trabzon 13, Erurum 4, Malatya 17 derece.