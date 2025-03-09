Rusya'dan Denizli'ye gelin geldi: Türk gelenekleriyle dünya evine girdi
Sosyal medyadan tanışarak 5 yıldır ilişkilerini sürdüren çiftçi ile Rus asıllı gelin, Türk gelenekleriyle dünya evine girdi. Düğünde Rus asıllı gelinin sergilediği yöresel Harmandalı ve Sepetçioğlu oyunları büyük ilgi ve alkış topladı.
Denizli'nin Buldan ilçesinde, sosyal medya üzerinden tanışarak 5 yıldır mutlu bir ilişki sürdüren çiftçilik mesleğini sürdüren Buldanlı Cemal Özen ile Rus asıllı Anna Sergeyv Ruskovva, geçtiğimiz günlerde düzenlenen düğünle dünya evine girdi.