Rusya’dan gelen yolcunun valizinden çıkanlar şaşırttı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı gümrük muhafaza memurlarının, Türkiye’ye giriş noktalarında kaçakçılığa karşı çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, Antalya Havalimanı’na Rusya’dan gelen bir yolcunun valizini inceleyen ekipler 245 kilogram et ve et ürünü ele geçirdi.

Rusya’dan gelen yolcunun valizinden çıkanlar şaşırttı - 1

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı gümrük muhafaza memurları, Antalya Havalimanı yolcu salonlarına çeşitli ülkelerden getirilen bazı malların yurda kaçak sokulmasına engel olarak, milyonlarca liralık zararın önüne geçti.

Bu çerçevede, yolculara yönelik olarak yolcu üzerinde veya beraberindeki eşyaya nakit ve kıymetli maden, CITES kapsamı eşya, kültür ve tabiat varlıkları, narkotik madde, radyoaktif madde, ithali ve ihracı yasak/izinli eşya, ticari eşya gibi konularında gümrük kontrolü ve gözetimi uygulanıyor.

Uçaklardan inen yolcular, pasaport işlemlerini tamamladıktan ve bagajlarını aldıktan sonra, beyan yapmak üzere yeşil ve kırmızı hatta yönlendiriliyor.

Yolcu bagajları, sahiplerine teslim edilene kadar, sabit ve mobil X-Ray cihazları, dedektör köpekler ve eşyaları açmadan içindekini analiz edebilen uyuşturucu tespit cihazlarıyla kontrol eden ekipler, istihbarat ve risk analizi odaklı çalışma sistemiyle kaçakçılık faaliyetlerine karşı denetim gerçekleştiriyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Rusya’dan gelen yolcunun valizinden çıkanlar şaşırttı - 2

VALİZLERDEN ÇIKANLAR ŞAŞIRTIYOR

Antalya Havalimanı’nda 2022 yılı genelinde 188, 2023 yılının ilk 7 ayında 180 olay yaşandı.

Gümrük Muhafaza ekiplerince yürütülen operasyonlar neticesinde 2022 yılı genelinde toplam 42 milyon 733 bin 284 lira, 2023 yılının ilk 7 ayında ise toplam 51 milyon 477 bin 242 lira değerinde kaçak eşya ele geçirildi.

Bunun yanında ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yolcu valizlerinde ilginç ürünler de ele geçirildi.
Rusya’dan gelen yolcunun valizinden çıkanlar şaşırttı - 3

245 KİLOGRAM ETLE GELDİ

2022 yılının Kasım ayında Rusya’dan gelen bir yolcunun beraberinde 245 kilo ağırlığında ve 59 bin 400 lira değerinde, yolcu beraberinde getirilmesi yasak olan muhtelif et ve et ürünleri cinsi eşya tespit edildi.

Rusya’dan gelen yolcunun valizinden çıkanlar şaşırttı - 4

İNSAN SAÇI ELE GEÇİRİLDİ

2023 yılı Haziran ayında Ermenistan’dan gelen bir yolcunun valizine yönelik yapılan X-Ray taraması ile fiziki kontrol neticesinde 15,3 kilo ağırlığında ve 55 bin 82 TL değerinde insan saçı ele geçirildi.

Rusya’dan gelen yolcunun valizinden çıkanlar şaşırttı - 5

Temmuz ayında Azerbaycan’dan gelen iki yolcuya ait valizlere yönelik yapılan kontroller neticesinde ise 5 bin 350 adet ve 196 bin 498 TL değerinde köklendirilmemiş şeftali (şeftali aşı kalemi) tespit edildi.

ABD’den gelen bir yolcunun valizlerine yönelik yapılan kontroller sonucunda 56 adet ve 889 bin 712 TL değerinde veteriner hizmetlerinde kullanılan medikal malzeme ele geçirildi.
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