Rusya’dan gelen yolcunun valizinden çıkanlar şaşırttı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı gümrük muhafaza memurları, Antalya Havalimanı yolcu salonlarına çeşitli ülkelerden getirilen bazı malların yurda kaçak sokulmasına engel olarak, milyonlarca liralık zararın önüne geçti.

Bu çerçevede, yolculara yönelik olarak yolcu üzerinde veya beraberindeki eşyaya nakit ve kıymetli maden, CITES kapsamı eşya, kültür ve tabiat varlıkları, narkotik madde, radyoaktif madde, ithali ve ihracı yasak/izinli eşya, ticari eşya gibi konularında gümrük kontrolü ve gözetimi uygulanıyor.

Uçaklardan inen yolcular, pasaport işlemlerini tamamladıktan ve bagajlarını aldıktan sonra, beyan yapmak üzere yeşil ve kırmızı hatta yönlendiriliyor.

Yolcu bagajları, sahiplerine teslim edilene kadar, sabit ve mobil X-Ray cihazları, dedektör köpekler ve eşyaları açmadan içindekini analiz edebilen uyuşturucu tespit cihazlarıyla kontrol eden ekipler, istihbarat ve risk analizi odaklı çalışma sistemiyle kaçakçılık faaliyetlerine karşı denetim gerçekleştiriyor.