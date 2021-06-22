Rusya'dan ilk turist kafilesi Antalya'ya geldi

Rusya'nın 2 aydır uyguladığı uçuş kısıtlamasının ardından ilk turist kafilesi, bugün 'turizmin başkenti' Antalya'ya geldi.

Anadolu Ajansı 22.06.2021 - 07:09 | Son Güncelleme : 22.06.2021 - 07:12

Rusya'dan ilk turist kafilesi Antalya'ya geldi - 1

Yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle Rusya tarafından Türkiye'ye yönelik 15 Nisan'da başlatılan uçuş kısıtlaması, sona erdi. 2 aylık bir aradan sonra Rus turistler yeniden Türkiye'ye ve Antalya'ya gelmeye başladı.

Rusya'dan ilk turist kafilesi Antalya'ya geldi - 2

Buna göre Rusya'nın başkenti Moskova'daki Vnukova Havalimanı'ndan kalkan THY'ye ait uçak, 132 yolcusuyla saat 05.40'da Antalya Havalimanına indi.

Rusya'dan ilk turist kafilesi Antalya'ya geldi - 3

Uçaktan inen turist kafilesi, termal kameralardan geçip havalimanına girdi. Pasaport işlemlerinin ardından salgın tedbirleri kapsamında valizlerini alan turistler, servislerle konaklayacakları otellere hareket etti.

Gün içinde Rusya'dan Türkiye'ye 44 uçak ile 12 binden fazla turistin Antalya'ya gelmesi bekleniyor.

Rusya'dan ilk turist kafilesi Antalya'ya geldi - 4

Yolculardan Oleg Uvanov, Antalya'da yaşayan bir dostunun yanına tatile geldiğini söyledi. Kısıtlamaların kaldırılmasından sonra Türkiye'de olmanın çok güzel olduğunu dile getiren Uvanov, "Bütün yılın yorgunluğunu atıp, güzel bir tatil yapıp, dönmek istiyorum" dedi.

Rusya'dan ilk turist kafilesi Antalya'ya geldi - 5

Alexandra Donskaya da tatil yapmak için sabırsızlandıkların ve kısıtlamaların kaldırılmasıyla hemen uçak biletlerini aldıklarını belirtti. Antalya'yı ve Türkiye'yi çok sevdiklerini söyleyen Donskaya, ailesiyle birlikte geldiğini ve sıcak bir kentte güzel bir tatil yapmak istediğini kaydetti.

Rusya'dan ilk turist kafilesi Antalya'ya geldi - 6
Rusya'dan ilk turist kafilesi Antalya'ya geldi - 7
Rusya'dan ilk turist kafilesi Antalya'ya geldi - 8
Rusya'dan ilk turist kafilesi Antalya'ya geldi - 9

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