Rusya'dan soğuk hava dalgası geliyor: Hava sıcaklığı 9-10 derece birden düşecek!
Rusya üzerinden gelen soğuk hava dalgası ülke genelinde etkili olacak. Hava sıcaklığı pazar gününden itibaren ülke genelinde 9 derece birden düşecek. Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle sıcaklık 10 derecelerde hissedilecek. Peki soğuk hava kaç gün sürecek? En çok hangi bölgelerde etkili olacak? Soruların yanıtı haberimizde...
Hafta sonu yurdun kuzey ve güneydoğu kesimlerinde sağanak ve karla karışık yağmur etkili olacak. Hava sıcaklıkları pazar gününden itibaren kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altına düşecek.
Pazar gününden itibaren havaların soğuyacağını söyleyen NTV Meteoroloji editörü Dilek Çalışkan, "İstanbul'da Marmara'da Karadeniz'de Ege'de poyraz kuvetli esecek. Hava sıcaklığı İstanbul'da Marmara'da 9-10 dereceye inecek. İzmir'de 16 derece civarında olacak. Ankara'da 14-15 civarında olacak." değerlendirmesinde bulundu.