Rusya'dan soğuk hava geliyor: Bugün yağmur, yarın kar! (Bugün hava nasıl olacak?)
Bugün yağışlarla beraber sıcaklık düşüyor, yarın ise Rusya'dan soğuk hava geliyor. Hava sıcaklığının 6-7 derece azalacağı bildirilirken Karadeniz Bölgesi için sel uyarısı var. Yarın Karadeniz'in yüksek kesimlerinde ise kar bekleniyor.
Türkiye, yarından itibaren Karadeniz üzerinden gelen yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girmesi bekleniyor.
Etkili olması beklenen soğuk hava dalgasıyla birlikte ülke genelinde hava sıcaklıklarında hissedilir derecede düşeceği tahmin ediliyor.
Sıcaklıkların gelecek hafta mevsim normallerinde olması bekleniyor.