Rusya'dan soğuk hava geliyor: Bugün yağmur, yarın kar! (Bugün hava nasıl olacak?)

İstanbul ve Bursa'da bugün kısa süreli yağmur geçişleri var ve karayel sert esecek. İstanbul bugün 20, Perşembe 16 derece. Ankara'da da hava soğuyor. Öğle 22, gece 10 derece. İzmir'de rüzgarın hızı artıyor, öğle 28 derece. Bursa 21, Antalya açık 28 derece.