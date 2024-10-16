Rusya'dan soğuk hava geliyor: Bugün yağmur, yarın kar! (Bugün hava nasıl olacak?)

Bugün yağışlarla beraber sıcaklık düşüyor, yarın ise Rusya'dan soğuk hava geliyor. Hava sıcaklığının 6-7 derece azalacağı bildirilirken Karadeniz Bölgesi için sel uyarısı var. Yarın Karadeniz'in yüksek kesimlerinde ise kar bekleniyor.

Rusya'dan soğuk hava geliyor: Bugün yağmur, yarın kar! (Bugün hava nasıl olacak?) - 1

Türkiye, yarından itibaren Karadeniz üzerinden gelen yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girmesi bekleniyor.

Etkili olması beklenen soğuk hava dalgasıyla birlikte ülke genelinde hava sıcaklıklarında hissedilir derecede düşeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların gelecek hafta mevsim normallerinde olması bekleniyor. 

TÜRKİYE HABERLERİ

Rusya'dan soğuk hava geliyor: Bugün yağmur, yarın kar! (Bugün hava nasıl olacak?) - 2

İstanbul ve Bursa'da bugün kısa süreli yağmur geçişleri var ve karayel sert esecek. İstanbul bugün 20, Perşembe 16 derece. Ankara'da da hava soğuyor. Öğle 22, gece 10 derece. İzmir'de rüzgarın hızı artıyor, öğle 28 derece. Bursa 21, Antalya açık 28 derece.

Rusya'dan soğuk hava geliyor: Bugün yağmur, yarın kar! (Bugün hava nasıl olacak?) - 3

Marmara'da Sakarya tarafı yağmurlu, Trakya'da rüzgar soğuk esecek. Sıcaklık 21-23 derece aralığında, sonraki günlerde mevsim normallerinin altına iniyor.

Rusya'dan soğuk hava geliyor: Bugün yağmur, yarın kar! (Bugün hava nasıl olacak?) - 4

İç Anadolu geneli parçalı bulutlu, Konya 25, Sivas 23 derece. Gece Sivas 6 derece. Perşembe belirgin soğuma olacak. 

Ege'de hava ara ara bulutlanırken sıcaklık hala 27-28 dereceye çıkıyor. Perşembe rüzgar kuvvetli ve soğuk eseceğinden hissedilen sıcaklık 7-8 derece azalacak.   

Rusya'dan soğuk hava geliyor: Bugün yağmur, yarın kar! (Bugün hava nasıl olacak?) - 5

Akdeniz'de hava hala sıcak olsa da Mersin, Osmaniye boyunca yerel sağanaklar görülebilecek. Adana 32, K.Maraş 30, Isparta 27 derece. 

Rusya'dan soğuk hava geliyor: Bugün yağmur, yarın kar! (Bugün hava nasıl olacak?) - 6

Karadeniz'de üç gün aralıklı olarak Kastamonu'dan, Sinop, Samsun-Rize'ye kadar şiddetli yağmur ve yaylalarda kar bekleniyor. Bolu 19, Trabzon 22 derece.

Rusya'dan soğuk hava geliyor: Bugün yağmur, yarın kar! (Bugün hava nasıl olacak?) - 7

Doğu Anadolu'da Erzurum-Kars-Van kesiminde yağış sürecek. Erzurum 18, Malatya  27 derece. Güneydoğu'da yağmur perşembe bölge geneline yayılacak. Gaziantep ve Diyarbakır 29 derece. 

Rusya'dan soğuk hava geliyor: Bugün yağmur, yarın kar! (Bugün hava nasıl olacak?) - 8

16 EKİM ÇARŞAMBA HAVA DURUMU

Rusya'dan soğuk hava geliyor: Bugün yağmur, yarın kar! (Bugün hava nasıl olacak?) - 9

17 EKİM PERŞEMBE HAVA DURUMU

Rusya'dan soğuk hava geliyor: Bugün yağmur, yarın kar! (Bugün hava nasıl olacak?) - 10

18 EKİM CUMA HAVA DURUMU

Rusya'dan soğuk hava geliyor: Bugün yağmur, yarın kar! (Bugün hava nasıl olacak?) - 11

19 EKİM CUMARTESİ HAVA DURUMU

Rusya'dan soğuk hava geliyor: Bugün yağmur, yarın kar! (Bugün hava nasıl olacak?) - 12

20 EKİM PAZAR HAVA DURUMU

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