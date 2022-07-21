Rüzgar hızını kesti, sıcaklık artıyor | 21 Temmuz 2022 hava durumu

Ülke genelinde hissedilen sıcaklıkları düşüren rüzgar, etkisini kaybediyor. Rüzgarın hızını kesmesiyle birlikte sıcaklıklarda belirgin bir artış yaşanacak.

Haberler 21.07.2022 - 10:32 | Son Güncelleme : 21.07.2022 - 10:34

Rüzgar hızını kesti, sıcaklık artıyor | 21 Temmuz 2022 hava durumu - 1

Serinleten rüzgarların azalmasıyla birlikte sıcak artıyor. 

Rüzgar hızını kesti, sıcaklık artıyor | 21 Temmuz 2022 hava durumu - 2

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da rüzgar artık sıcak esecek. Hava sıcaklığı 32 derece civarında. Yarından itibaren megakent için sıcak günler başlıyor. 

Ankara'da hava az bulutlu, 29 derece.

İzmir'de karayel hala çok kuvvetli esiyor. Sıcaklık ise 37 derece. 

Bursa ve Antalya'ya güneşli hava hakim. Antalya merkezde hava daha kuru iken Alanya tarafında nem yüksek. Bursa 32, Antalya 39 derece.

Rüzgar hızını kesti, sıcaklık artıyor | 21 Temmuz 2022 hava durumu - 3

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Peki hafta genelinde nasıl bir hava bekleniyor. İşte cevabı...

Rüzgar hızını kesti, sıcaklık artıyor | 21 Temmuz 2022 hava durumu - 4

Marmara Bölgesi'nde poyraz sert esmeye devam ediyor. Edirne 36, Sakarya 31 derece.

Yarından itibarense rüzgarların hafiflemesiyle sıcak günler başlıyor. 

Ege'de Manisa, Çeşme, Aydın, Bodrum tarafında rüzgalar hala kuvvetli esiyor. 

Gölgede Bodrum 34, Muğla 35, Denizli 36 derece. Hafta sonuysa yazın en sıcak günleri yaşanacak. 

Rüzgar hızını kesti, sıcaklık artıyor | 21 Temmuz 2022 hava durumu - 5

Akdeniz'de sahillerde yüzde 50 nem oranı ile birlikte sıcaklık 40 dereceye yakın hissediliyor.  Bölgedeki sıcaklık hafta sonu daha da artacak.

Güneydoğu'da lodos sıcak esiyor ve sert esiyor. Gölgede Diyarbakır 39, Gaziantep 35 derece. 

Rüzgar hızını kesti, sıcaklık artıyor | 21 Temmuz 2022 hava durumu - 6

İç Anadolu Bölgesi'nde hava güneşli. Sivas, Kayseri hattında rüzgar ise çok sert esiyor. Bölgede sıcaklık 27-28 derece. 

Rüzgar hızını kesti, sıcaklık artıyor | 21 Temmuz 2022 hava durumu - 7

Karadeniz'de Trabzon, Rize taraflarında hava günlerdir kapalı ve yağmurlu devam ediyor. 

Zonguldak kıyılarına da kısa süre yağmur yağacak. Trabzon 25 derece.

Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars tarafında sağanak geçişi var. Van 32, Malatya 36 derece. 

Rüzgar hızını kesti, sıcaklık artıyor | 21 Temmuz 2022 hava durumu - 8

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan haftalık hava durumu raporunda ise şu ifadelere yer verildi:

''Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normalleri altında, Akdeniz kıyılarında mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor''

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