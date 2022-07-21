Rüzgar hızını kesti, sıcaklık artıyor | 21 Temmuz 2022 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan haftalık hava durumu raporunda ise şu ifadelere yer verildi:

''Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normalleri altında, Akdeniz kıyılarında mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor''